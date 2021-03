SPINGENDO IL RITIRO PIU’ IN LA’ – VALENTINO ROSSI DOPO 2 ANNI GRAMI SALTA SILLA YAMAHA-PETRONAS E APRE IL GAS. OBIETTIVO DECIMO TITOLO DEL MOTOMONDIALE (SI PARTE IL 28 MARZO IN QATAR). “CORRO ANCORA PER VINCERE, I RISULTATI SONO LA CHIAVE. IN ESTATE DECIDERÒ SE CONTINUARE ANCHE NEL 2022 – “CI SONO ALMENO 10 PILOTI CHE POSSONO VINCERE” – L'AMICIZIA-RIVALITA’ CON MORBIDELLI: “UN RAPPORTO VERO, NON SI ROVINERÀ” – E SU MARQUEZ…

Antonio Castaldo per il "Corriere della Sera"

VALENTINO ROSSI 6

Sarà un Mondiale imprevedibile. «Ci sono almeno dieci piloti che possono vincere». E Valentino Rossi vuole «essere protagonista». Dopo due anni magri, il nove volte campione del mondo è di nuovo in pista, inseguendo quella vittoria in gara che gli manca dal 2017.

«L' obiettivo è chiudere il campionato tra i primi cinque», conferma. E se ci dovesse riuscire, il giorno del ritiro, a ormai 42 anni, si sposterebbe ancora più in là. «Non corro per passare il tempo, i risultati sono la chiave. A metà della stagione deciderò se continuare anche nel 2022», annuncia durante la presentazione della nuova avventura con la Yamaha-Petronas.

valentino rossi morbidelli

Il Mondiale riparte dal Qatar il 28 marzo, e Rossi dal team ufficiale della Casa giapponese è passato a una squadra satellite. Le sue prime sensazioni, però, sono buone: «Rispetto al team ufficiale, qui ci si concentra più sulle gare che sullo sviluppo delle moto. Sarà divertente». Come compagno alla Petronas avrà il vice campione in carica Franco Morbidelli, cresciuto nell' Academy di Tavullia da quando era ragazzino.

Se aggiungiamo alla tavolata il fratello Luca Marini e l' altro allievo di vecchia data, Pecco Bagnaia, in sella a due Ducati, ogni Gp sarà per Valentino come un pranzo in famiglia. Uno di quelli in cui volano i piatti. Il Dottore sorride e ci scherza su: «Il primo rivale è il compagno di squadra», ricorda.

VALENTINO ROSSI 5

Ma sembra a suo agio nel ruolo di capo tribù, pronto a gareggiare e, chissà, anche a fare a sportellate con i suoi pupilli: «Per correre contro e rimanere amici ci vuole un rapporto sincero e un' amicizia vera. Ma di questo non sono molto preoccupato», ribadisce, ripetendo più o meno gli stessi concetti espressi il giorno prima dallo stesso Morbidelli. Per il quale, però, «l' amicizia viene prima della MotoGp».

In ogni caso, a consolidare il gruppo, mettendolo al riparo dalle scintille della competizione, ci sono le due ruote concepite come puro divertimento. Quando le luci del circuito si spengono ci si ritrova tutti al Ranch: « La verità è che corriamo insieme, su ogni tipo di moto, tutto l' anno e ci divertiamo un mondo - conferma Vale -. Vedo come uno stimolo avere al mio fianco un amico come Franco e poter correre, come già in passato, contro Pecco.

VALENTINO ROSSI 3

E poi c' è Luca, che è davvero in una forma smagliante. Mi aspetto grandi cose da lui». Per anni l' idea del decimo titolo è stata per il pilota di Tavullia martellante come un' ossessione. Una bomba ad orologeria che esplose nel feroce duello con Marquez del 2015.

Quest' anno l' arcinemico marca visita. Almeno per il momento, il rientro alla prima gara sembra un' utopia: «Quando tornerà sarà competitivo come sempre», ripete Rossi. Oggi il titolo che gli regalerebbe la doppia cifra non sembra più un assillo. «Tutti quelli che sono sulla griglia pensano di poter vincere, è difficile perché tutti vanno fortissimo». Ma è evidente che il numero 46 non sopporterebbe un' altra annata da comprimario:

marquez rossi

«Devo lavorare molto su me stesso, le ultime due stagioni sono state difficili e deludenti dal punto di vista dei risultati. Quest' anno bisogna cercare di fare meglio». Si parte nel weekend con i collaudi sul circuito di Losail. Valentino ci sarà: «Mi sento in forma e questo team ha già dimostrato di poter vincere. Io sono qui per provarci, e lo farò».

VALENTINO ROSSI 1 valentino rossi marquez rossi valentino rossi francesca sofia novello