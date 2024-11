3 nov 2024 10:36

È STATA LA MANO DI GASP - QUELLA VOLTA CHE GIAN PIERO GASPERINI COLPÌ MARADONA CON UNA MANATA IN FACCIA - ERA IL 5 MARZO 1989 E L'ATTUALE ATTORE DELL'ATALANTA, CHE AI TEMPI GIOCAVA PER IL PESCARA, DIEDE UN COLPO A DIEGO, PROVOCANDOGLI UN TAGLIO MEDICATO CON QUATTRO PUNTI DI SUTURA - UN INCIDENTE VISTO COME UN OLTRAGGIO DAI TIFOSI DEL NAPOLI, COME HA RACCONTATO GASPERINI: "AVEVO FATTO MALE AD UN MONUMENTO. RICORDO I GIORNI SUCCESSIVI: ERO MOLTO PREOCCUPATO. FORTUNATAMENTE…" - VIDEO