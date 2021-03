21 mar 2021 23:36

STIAMO ALLEGRI: "SONO 2 ANNI CHE NON PARLO, SPERIAMO DI NON DIRE TROPPE CAZZATE" – MAX AL “CLUB” DI SKY SPIEGA I MOTIVI DELL’ADDIO ALLA JUVE E SUL FUTURO RIVELA CHE… - LA STILETTATA AI “GIOCHISTI”: "I GIOCATORI SONO DIVENTATI UNO STRUMENTO PER DIMOSTRARE CHE GLI ALLENATORI SONO BRAVI. LA TATTICA SERVE MA POI CI LAMENTIAMO QUANDO IN EUROPA LA PASSANO A 100 ALL’ORA E NOI NO. DOBBIAMO LAVORARE NEI SETTORI GIOVANILI CON LA TECNICA INDIVIDUALE"