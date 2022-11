LA GUERRA CON IL CUGINO JOHN ELHANN: LA EXOR IN DUE ANNI HA INIETTATO 700 MILIONI DI EURO NELLE CASSE SOCIETARIE,

Giovanni Albanese per gazzetta.it

ANDREA AGNELLI E JOHN ELKANN

Il consiglio di amministrazione della Juventus si è dimesso in blocco. Alle prime indiscrezioni del tardo pomeriggio sono seguite le azioni ufficiali: a rassegnare le proprie dimissioni in serata, in un consiglio straordinario che si è tenuto alla Continassa, sono stati il presidente Andrea Agnelli, il suo vice Pavel Nedved, l’amministratore delegato Maurizio Arrivabene e i membri Laurence Debroux, Massimo Della Ragione, Katryn Fink, Daniela Marilungo, Francesco Roncaglio, Giorgio Tacchia e Suzanne Keywood.

Il consiglio di amministrazione della Juventus si è dimesso in blocco. Andrea Agnelli abbandona il vertice del club bianconero dopo oltre 12 anni: decisive le contestazioni della Consob sulle plusvalenze. Era il 19 maggio 2010 quando iniziò la sua presidenza. Ripercorriamo le tappe più significative

ANDREA AGNELLI CON PAVEL NEDVED E MAURIZIO ARRIVABENE

Il coinvolgimento dell'organo nell'indagine Prisma, aperta dalla Procura di Torino con l’accusa di falso in bilancio, e le ultime contestazioni della Consob, che hanno spinto a rivedere il progetto di bilancio da approvare e far slittare per due volte l'assemblea degli azionisti (fissata adesso il 27 dicembre) hanno portato alla decisione unanime di fare un passo indietro. Si chiude una delle epoche più vincenti del club, che dall'insediamento di Andrea Agnelli alla presidenza (19 maggio 2010) ha raggiunto tra gli altri il record di nove scudetti consecutivi.

