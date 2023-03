TROPPI “GALLETTI” A CANTARE – LO SPOGLIATOIO DELLA FRANCIA È UNA POLVERIERA: GRIEZMANN È FURIOSO CON IL CT DESCHAMPS PERCHE' HA ASSEGNATO A MBAPPE' LA FASCIA DI CAPITANO LASCIATA DA LLORIS, CHE HA DATO L'ADDIO ALLA NAZIONALE – L’ATTACCANTE DELL’ATLETICO MADRID SI ASPETTAVA DI DIVENTARE CAPITANO, ESSENDO IL GIOCATORE CON PIÙ PRESENZE CON I BLUES. HA LITIGATO CON L'ALLENATORE E HA MINACCIATO DI LASCIARE IL RITIRO… – VIDEO

Alta tensione nello spogliatoio della Francia dopo la decisione di Didier Deschamps di nominare Lylian Mbappé nuovo capitano della squadra per sostituire il portiere Hugo Lloris che ha dato addio alla nazionale. La scelta del ct ha infatti scatenato l'ira e mortificato le attese di Antoine Griezmann, quinto nella classifica di tutti i tempi dei giocatori transalpini con più presenze (117) con la maglia dei Bleus.

Secondo quanto trapela dal ritiro francese, tra l'attaccante dell'Atletico Madrid e Deschamps ci sarebbe stato un acceso diverbio e il giocatore avrebbe minacciato di lasciare i "Galletti".

[…] La scelta del ct di assegnare la fascia di capitano alla stella del Psg, non è andata giù soprattutto a Griezmann, ma "Le Petit Diable" non sarebbe l'unico tra i giocatori a non condividere la decisione di Deschamps.

Per anzianità di servizio era scontato che sarebbe stato Griezmann il nuovo capitano. Proprio per questo motivo il giocatore e il tecnico avrebbero discusso ieri a Clairefontaine, dove la squadra è in ritiro per preparare le partite di qualificazione ad Euro 2024 contro Olanda e Irlanda del Nord. Un confronto accesso a quanto pare, con inevitabili ripercussioni sulla serenità del gruppo e considerazioni sul futuro di Deschamps.

In passato la gestione dello spogliatoio da parte di Deschamps del resto era già finita sotto accusa diverse volte. Il caso più clamoroso è stato il litigio con Karim Benzema: l'attaccante del Real Madrid e Pallone d'oro è stato, di fatto, escluso dai Mondiali in Qatar proprio dal tecnico (sulla data del suo possibile recupero dall'infortunio, se in tempo o no per la finale, è stata lite) e ha dato polemicamente addio ai "Galletti" quando proprio Deschamps in un'intervista ha detto che era stato invece Benzema a dire di non poter partecipare. Sembrerebbe che una parte dello spogliatoio non volesse Benzema che - escluso per sei anni dai Blues per uno scandalo sessuale - non ha fatto parte dei campioni del mondo di Russia 2018. [...]

