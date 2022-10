TUTTO FACILE PER L’INTER: LAUTARO E BARELLA PIEGANO LA SALERNITANA. CALHANOGLU MIGLIORE IN CAMPO - LA CRISI ORMAI SEMBRA DEFINITIVAMENTE ALLE SPALLE PER I NERAZZURRI. LE IMPRESE DI COPPA CONTRO IL BARCELLONA HANNO RESTITUITO UNA SQUADRA VINCENTE ED EFFICACE ANCHE IN CAMPIONATO, PRONTA A GIOCARSI LE PROPRIE CARTE NELLA CORSA PER LO SCUDETTO…

Con un gol per tempo, Lautaro Martinez nel primo e Nicolò Barella nel secondo, l’Inter si sbarazza senza troppi problemi della Salernitana e trova così la seconda vittoria consecutiva in campionato. Successo che allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi, comprese le due gare di Champions League col Barcellona, e che permette ai nerazzurri di dare ulteriore continuità. Nulla di trascendentale perché la Salernitana frequenta altre zone di classifica, ma la parola d’ordine era ugualmente continuità. La stessa che Simone Inzaghi ha dato all’undici iniziale: rispetto al 3-3 di mercoledì al Camp Nou, Acerbi in luogo di Bastoni nel pacchetto arretrato rappresenta l’unica variazione di giornata.

Ancora senza Brozovic, rientro previsto per il match con la Juventus, e Lukaku, il 3-5-2 è quasi obbligato nel tandem offensivo, Lautaro-Dzeko, mentre in mediana Asllani dopo l’erroraccio del possibile 3-4 di Barcellona siede in panchina, con Calhanoglu nel ruolo di playmaker. Sulla scia del super secondo tempo in terra catalana, è Lautaro (11’) a sbloccare la gara. Dumfries innesca l’azione, Barella la rifinisce, l’argentino controlla e dai 25 metri scarica il fendente che passa vicino al montante di Sepe.

In fiducia l’Inter cerca il raddoppio (32’): filtrante di Barella per Dzeko, il bosniaco non aggancia nel migliore dei modi, facendosi così anticipare da Gyomber. Ci prova quindi Skriniar (37’) ma sull’incornata dello slovacco Sepe si fa trovare pronto. Così come è prontissimo Onana al minuto 41, quando la conclusione dalla sinistra di Piatek chiama all’intervento l’estremo difensore camurenese. Inter che rischia ma che, sul chiudere della prima frazione, va nuovamente vicina al raddoppio: serpentina di Dumfries, palla per Lautaro che prima non trova la sfera con un colpo di tacco e che poi si imbatte in un super Sepe che gli mura la strada.

E’ in giornata Lautaro, ma il colpo di testa (52’) del Toro si spegne non di molto sopra la traversa. Sul 1-0 la Salernitana spera e con Dia (54’) si fa vedere pericolosamente dalle parti di Onana. Sventata la minaccia l’Inter pesca il jolly del 2-0. Calhanoglu, migliore in campo, sventaglia alla perfezione per l’accorrente Barella: aggancio e conclusione di sinistro a bucare Sepe. Seconda rete in appena cinque giorni per il centrocampista sardo ed Inter che, davanti ai quasi 76mila festanti di San Siro, chiude con oltre mezz’ora d’anticipo la pratica.