VADA COME “WADA”: ALEX SCHWAZER NON POTRÀ PARTECIPARE ALLE OLIMPIADI DI PARIGI 2024 – IL MARCIATORE HA COMUNICATO IL VERDETTO DELLA “WADA” (L’AGENZIA MONDIALE ANTI DOPING) DURANTE LA PUNTATA DI IERI DEL “GRANDE FRATELLO”: “È UNA DECISIONE PROFONDAMENTE SBAGLIATA PERCHÉ NON È STATA PRESA IN MANIERA NEUTRA. IL DOCU-FILM SU NETFLIX HA INFLUITO…” - VIDEO

Estratto da www.tgcom24.mediaset.it

ALEX SCHWAZER AL GRANDE FRATELLO

"Sarò sintetico, la decisione della WADA mi è stata annunciata dopo due anni e non è stata favorevole". Con queste parole Alex Schwazer ha comunicato ai suoi compagni di avventura al "Grande Fratello", e al resto d'Italia, di aver ricevuto risposta negativa rispetto alla sua richiesta di sconto di pena dopo la squalifica per doping. Nonostante la sua collaborazione con gli organi antidoping, la WADA ha respinto la richiesta dell'atleta, il quale sperava di poter partecipare alle gare di qualificazione per Parigi 2024.

[…] "Sono molto dispiaciuto perché ritengo che questa decisione sia una decisione profondamente sbagliata - ha detto ai suoi coinquilini -, perché non è stata presa in maniera neutra. Credo di pagare il fatto di non aver mai accettato un verdetto della giustizia sportiva e di aver lottato per anni per la mia innocenza.

Detto questo sono qui da dieci settimane con voi, ho sempre dato il massimo con voi con la mia famiglia e i miei figli. Di rimpianti non ne ho, nei prossimi giorni valuterò come muovermi sia per la squalifica, sia per la mia permanenza. Vi chiedo di non fare drammi".

Le parole dell'atleta azzurro hanno commosso fino alle lacrime sia Alfonso Signorini, sia Giampiero Mughini, il quale ha voluto spendere delle parole per Alex: "Ha sbagliato e ha pagato, com'era giusto che fosse - ha sottolineato il giornalista. Chiede una riduzione di qualche settimana, un atleta olimpico che marcia per quasi 50 chilometri ogni giorno".

[…] Subito dopo, Signorini chiama Schwazer in Super Led. L'atleta racconta la propria delusione, ma ammette anche di non essersi mai illuso più di tanto: "Io sono andato avanti a dimostrare la mia innocenza e questo non è piaciuto - ha aggiunto Alex -, poi si è messo anche il docu-film che ha influito sulla decisione. […]". […]

