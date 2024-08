LA VERA "QUEEN" DEI GIOCHI - CHI È CLAUDIA MANCINELLI, L’ATTRICE E COACH DIETRO IL BRONZO CONQUISTATO DA SOFIA RAFFAELI NELLA GINNASTICA RITMICA ALLE OLIMPIADI – LO SGUARDO DA KILLER MENTRE ANDAVA DALLA GIURIA PER FARE RICORSO È DIVENTATO VIRALE E ADESSO LEI RACCONTA: “ERO DAVVERO FURIOSA, VOLEVO SOLO CHE FOSSE FATTA GIUSTIZIA PER SOFIA. LA TELEVISIONE? HO COMINCIATO PER SCHERZO, CON UNA SCUSA BANALE. ERO UNA BALLERINA DOPO ESSERE…” - VIDEO

Estratto dell'articolo di www.tgcom24.mediaset.it

claudia mancinelli 2

Bella e determinata, c'è Claudia Mancinelli dietro alla medaglia di bronzo conquistata nella ginnastica ritmica da Sofia Raffaeli ai giochi olimpici di Parigi 2024. Il ricorso della coach, dopo la gara dell'atleta italiana, è diventato virale tra video e meme. "In tanti mi hanno fatto vedere le immagini. In quel momento ero focalizzata sull'obiettivo, sguardo fisso, volevo solo che fosse fatta giustizia per Sofia", ha detto a Il Messaggero spiegando che era "davvero furiosa" mentre andava a protestare con i giudici. Ex ginnasta, ha abbandonato presto lo sport professionistico per dedicarsi alla danza e poi, per caso, alla recitazione. La televisione? "Ho cominciato per scherzo, con una scusa banale".

La carriera di Claudia Mancinelli

[…]Mancinelli inizia ad allenarsi a otto anni e abbandona la ginnastica a 18 anni per trasferirsi a Roma. "Avete presente il rigetto? L'ho avuto per la ritmica. Avevo fatto la Serie A - spiega - competizioni internazionali, d’un tratto ero satura. Poi sono rientrata a casa mia. Ho ricominciato a lavorare con alcune società romane, poi la Ginnica 3 (Serie B) e la chiamata di Fabriano".

claudia mancinelli 4

Nei vent'anni tra la Capitale e Milano "ho praticato tantissimo la danza, studiando in varie accademie. Poi il teatro, sempre come danzatrice: a volte protagonista, altre nel corpo di ballo", poi la televisione arrivata, a suo dire, "per scherzo" perché "lavorando con il Cirque de Soleil mi parlarono dell'esigenza di trovare un'attrice per certe occasioni. Iniziai a studiare recitazione, per provare. È stata solo una parentesi, il teatro resta la mia passione".

claudia mancinelli sofia raffaeli 1

Il ritorno alla ginnastica fino ai Giochi olimpici di Parigi 2024

Dopo dieci anni d'assenza, Mancinelli torna alla ginnastica ritmica e arriva la chiamata di Julieta Cantaluppi, allora coach di Sofia Raffaeli, che le chiede di accompagnare lei e l'atleta alle olimpiadi. "Non avendo una responsabilità totale accettai e da lì iniziò il mio rapporto con Sofia. Lei e Parigi hanno riacceso il fuoco sopito", dice Claudia. […]

claudia mancinelli sofia raffaeli 3 claudia mancinelli 3 claudia mancinelli 6 claudia mancinelli 1 claudia mancinelli 5 claudia mancinelli sofia raffaeli 4 claudia mancinelli sofia raffaeli 5 claudia mancinelli sofia raffaeli 2 claudia mancinelli 7