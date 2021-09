VIDEO! “LA STRADA È ANCORA LUNGA, NON ABBIAMO VINTO NIENTE. DOBBIAMO CONTINUARE COSÌ” – MOURINHO PORTA A CENA I FRIEDKIN E I CALCIATORI PER FESTEGGIARE LE MILLE PANCHINE E SI SCATENA IL DELIRIO FUORI AL RISTORANTE IN ZONA AURELIO – IL DISCORSO (DI 8 MINUTI) DELLO SPECIAL ONE CHE ESCE DAL LOCALE TRA DUE ALI DI FOLLA (SIAMO SOLO ALLA TERZA GIORNATA: DATEVE ‘NA CALMATA) – VIDEO

G. D'Ubaldo - J. Aliprandi per corrieredellosport.it

MOURINHO 19

Metti una sera a cena con lo Special One. L’iniziativa è stata dell’allenatore, che ha invitato tutte le persone con le quali lavora per festeggiare le mille panchine, raggiunte domenica sera contro il Sassuolo. L’appuntamento è stato fissato alle 20 in punto a piazza Pio XI. La Roma ieri sera si è riunita nel ristorante “Le Vele”, poco distante dal Vaticano e dall’Aurelia, specializzato in cucina marinara.

L’obiettivo è stato quello di trascorrere una serata insieme per fare gruppo, dopo lo spumeggiante avvio di stagione con cinque vittorie di fila tra campionato e Conference League. Ma non solo, perché il protagonista della serata è stato José Mourinho, festeggiato dalla squadra, staff e dirigenti per le mille panchine, ma anche per il felice approccio che ha avuto con il pianeta Roma. La cena era stata organizzata in gran segreto dopo la vittoria contro gli emiliani: il modo migliore per brindare al traguardo dello Special One, che ha voluto ospitare tutto il gruppo, oltre ai dirigenti a partire da Dan e Ryan Friedkin.

MOURINHO 19

I proprietari della Roma anche domenica sera erano presenti in tribuna all’Olimpico e hanno preso parte con piacere alla serata, hanno voluto congratularsi personalmente con tutta la Roma per questo entusiasmante avvio di stagione ma soprattutto per il lavoro fatto fin qui anche a Trigoria.

Tutti per Mou

Il primo ad arrivare è stato proprio Mourinho, subito “braccato” da alcuni passanti, poi è cominciata la passerella di tutti i giocatori e dello staff . L’ultimo ad entrare è stato Pellegrini, il capitano che proprio ieri ha visto fare passi avanti per il rinnovo del suo contratto.

MOURINHO 19

L’allenatore della Roma ha voluto fare le cose in grande prenotando, soprattutto per motivi di sicurezza, l’intero ristorante, che già durante l’era Pallotta era stato meta di alcune cene di squadra. Due pattuglie della polizia si sono appostate immediatamente fuori dal ristorante, così come tanta sicurezza privata che ha scortato i giocatori e lo staff all’interno del locale. Fuori circa 150 tifosi, che attirati dai fuoristrada e tramite un rapido tam tam social, hanno scoperto in pochi minuti il luogo scelto per la cena.

Durante la serata Mou ha voluto ringraziare tutti i presenti, augurandosi di continuare in questa direzione, sia nelle prestazioni in campo che nel lavoro svolto quotidianamente tra le mura del Fulvio Bernardini. In un discorso durato una decina di minuti lo Special One ha conquistato tutti: «La strada è ancora lunga non abbiamo vinto niente dobbiamo continuare così», il senso delle sue parole. Applausi, atmosfera molto distesa. Mancini e Pellegrini si sono alzati e gli hanno regalato una maglia, Josè li ha abbracciati.

MOURINHO MOURINHO MOURINHO MOURINHO mourinho jacobs meme MOURINHO 19