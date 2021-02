23 feb 2021 23:05

VIDEO! MUSACCHIO DA INCUBO, POKER DEL BAYERN ALLA LAZIO: IL DIFENSORE EX MILAN CON UN RETROPASSAGGIO HORROR PROPIZIA IL GOL DI LEWANDOWSKI E VIENE SOSTITUITO DOPO 30 MINUTI – GRAVE ANCHE L'ERRORE DI PATRIC IN OCCASIONE DEL 3° GOL DEL BAYERN - BIASIN: “C'È SOLO UNA COSA PIÙ ANOMALA DI IBRA A SANREMO: MUSACCHIO IN CHAMPIONS LEAGUE” - RICCARDO CUCCHI: “SUPERIORITÀ NETTA DEL BAYERN. GLI ERRORI INDIVIDUALI SONO ANCHE CONSEGUENZA DELLA FORZA DEGLI AVVERSARI” – IN GOL ANCHE IL BABY MUSIALA, 17 ANNI, INGLESE CON CITTADINANZA TEDESCA (E' CONTESO DAI CT DI GERMANIA E INGHILTERRA) – VIDEO