Continuano le polemiche infinite tra Wanda Nara, Mauro Icardi e la famiglia della moglie e agente dell’attaccante, attualmente in prestito al Paris Saint-Germain ma ancora di proprietà dell’Inter. Ospite della trasmissione argentina Confrontados, infatti, Andrès Nara, padre di Wanda, ha spiegato nel dettaglio il perché dei suoi cattivi rapporti con la figlia:

“E’ un insieme di molti fattori: gli scontri che abbiamo, la distanza… Lei ha la sua personalità e io ho la mia, ha i suoi motivi anche se non è successo nulla per arrivare a questa situazione. E’ una somma di diverse cose. Sto anche difendendo la situazione di Maxi (Lopez, ex marito di Wanda, ndr) e questa cosa forse la disturba“.

Parole che si aggiungono a quelle rilasciate qualche giorno fa a Radio Mitre: “Con Wanda non ci parliamo. Con Mauro non ho rapporti perché non avevo davvero la possibilità. In questa fase, questi ragazzi sono storditi dalla fama, dai soldi e dalla situazione in cui vivono, e hanno paura di tutte le persone che si avvicinano a lui. Non mi piace quando qualcuno è inarrivabile solo perché ha fama e soldi, vorrei poter parlare con lui come se fosse un ragazzo normale”.

