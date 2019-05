LE HANNO FATTO UN BOUCHARD COSI’ – AL "ROLAND GARROS" LA TENNISTA CANADESE, DOPO l'INFORTUNIO E L'IPOTESI DEL RITIRO, E’ TORNATA IN CAMPO MA E’ STATA SPAZZATA VIA DALL’UCRAINA TSURENKO – PIU’ ATTIVA SUI SOCIAL CHE IN CAMPO, “GENIE” HA VOLUTO FAR VEDERE CHE ESISTE ANCORA. DA TENNISTA O DA MODELLA, ANCORA NON SI SA – LE ANALOGIE CON LA PARABOLA DISCENDENTE DELLA KOURNIKOVA - FOTO+VIDEO DA GODERE