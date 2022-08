YOU DRIVE ME "GRAZY" - LA GAFFE DEL PORTIERE BRASILIANO KAINAN SILVA, CHE IN UN'INTERVISTA POST PARTITA HA SBAGLIATO IL NOME DELLA SUA RAGAZZA, JUCIELLY, CHIAMANDOLA GRAZY: "VERRÒ PICCHIATO STASERA A CASA" - LA FIDANZATA (GIUSTAMENTE) SI È INCAZZATA E HA COSTRETTO IL COMPAGNO A DORMIRE SUL DIVANO, PRIMA DI CANCELLARE LE LORO FOTO - SU INTERNET INVECE IN MOLTI HANNO ESPRESSO SOLIDARIETÀ AL POVERETTO E HANNO FATTO PARTIRE L'HASHTAG #PERDOAJUCIELLY - VIDEO

NÃO TEM CABIMENTO UM NEGÓCIO DESSE! ??????????. O cara errou o nome da namorada ao vivo. Isso aqui é engraçado demais. HAHAHAHAAHAHAHAHAHAHAHAAJ pic.twitter.com/MTPx9mFoJm — Guilherme Piu (@guilhermepiu) August 22, 2022

È stato il migliore in campo ma mai si sarebbe aspettato che davanti a un microfono e una telecamera l'emozione potesse tradirlo. La classica intervista posta partita si è infatti trasformata in una sorta di siparietto imbarazzante a dir poco sorprendente per un portiere della squadra brasiliana dell'Esperança che nella sfida contro Vic Vic per la Peace Cup, terminata 1-1, è stato eletto il miglior giocatore della sfida.

Intervistato in campo dal reporter, il portiere Kainan si è emozionato quando è arrivato il momento di ringraziare finendo per provocare una scena insolita, diventata virale sui social per la spontaneità e la freddezza con cui l'estremo difensore si accorge di aver fatto una gaffe enorme.

Kainan è stato intervistato nel corso del programma "Várzea Ao Vivo ". Quando il giornalista ha chiesto a chi avrebbe voluto dedicare questo premio speciale e importante che certifica la sua ottima prova mostrata in campo, Kainan non ha esitato a fare il nome della sua fidanzata. "La dedica è per la mia ragazza che sta lavorando. Grazie a Dio altrimenti non sarei qui. Grazy, un abbraccio", ha detto. Tutto normale se non fosse che quello appena pronunciato non era il nome della sua fidanzata…

A quel punto l'intervista sembrava finita ma il portiere, prima di lasciare la postazione, torna indietro e si avvicina al microfono del giornalista. Kainan infatti, una volta essersi accorto dell'errore, ha provato immediatamente a rimediare. "Ho sbagliato il nome della donna – spiega davanti alle telecamere tra lo stupore del cronista in campo e degli ospiti collegati in studio – Il nome è Jucielly. Ho sbagliato il nome della donna. Sono serio, verrò picchiato a casa", ha ribadito scoppiando anche a ridere al pari dello stesso giornalista.

Lo stupore è generale e tutto termina con una risata generale ma di grande imbarazzo, soprattutto da parte dello stesso Kainan che quasi non crede di essere riuscito a pronunciare il nome sbagliato della sua fidanzata. "Basta che non le fai vedere il link", ha detto il giornalista in campo per cercare di stemperare quella situazione di imbarazzo. L'errore del portiere non è però di certo passato inosservato diventando immediatamente virale sui social, in particolare su Twitter.

Gli utenti hanno infatti mandato in tendenza un hashtag #PerdoaJucielly. Nel frattempo sui social sono sparite le foto dei due insieme sugli account di entrambi e all'interno di una story Jucielly ha detto che avrebbe fatto di tutto per scoprire l'identità di Grazy. Per Kainan invece la prima notte dopo la gaffe l'ha trascorsa dormendo sul divano.

