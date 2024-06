ZIMBELLI D’ITALIA – I QUOTIDIANI ESTERI PERCULANO (GIUSTAMENTE) GLI AZZURRI DOPO LA FIGURACCIA CONTRO LA SVIZZERA – “BILD”: “APOKALYPSE CIAO. QUESTA PRESTAZIONE NON È STATA DEGNA DI UN CAMPIONE IN CARICA!” – “AS”: “ESEMPIO DI IMPOTENZA DI SPALLETTI” - “MARCA”: “L'ITALIA LASCIA L'EUROPEO CON GRAN TRISTEZZA E SENZA ALCUNA GLORIA” – GODONO GLI SVIZZERI DI “RSI CH”: "ALTRO CHE AZZURRO, GUARDATELO BENE. IL CIELO È ROSSOCROCIATO SOPRA BERLINO!”

1. EURO 24: 'APOKALYPSE CIAO', TITOLA BILD SU ELIMINAZIONE ITALIA

(ANSA) - Combinando parte del titolo del celebre film di Francis Ford Coppola e la parola italiana più conosciuta del mondo, il sito del quotidiano popolare Bild titola "Apokalypse Ciao" la notizia dell'eliminazione degli Azzurri dall'Europeo. "L'Italia saluta il nostro Europeo casalingo, perdendo agli ottavi di finale senza gloria per 0-2 contro la Svizzera. Questa prestazione non è stata degna di un campione in carica! Gli italiani sono stati dominati dagli svizzeri per tutta la durata della partita, creando poche vere occasioni", scrive il giornale più diffuso di Germania.

2. EURO 24:'ARRIVEDERCI ITALIA', L'IRONIA SU MEDIA ESTERI

(ANSA) - "L'Italia in ginocchio", "Arrivederci, Italia", "Delusione Italia". Gran parte delle testate sportive on line d'Europa, con toni più o meno sarcastici, commenta con titoli inequivocabili l'eliminazione degli azzurri da Euro 2024. Dal sito della tv della svizzera italiana, a quelli dei quotidiani spagnoli, francesi e britannici l'accento è sulla mediocre prestazione della nazionale di Luciano Spalletti. "Arrivederci Italia" titola il sito del quotidiano spagnolo As.

"I campioni in carica sono giustamente eliminati da una grande Svizzera. Esempio di impotenza di Spalletti", scrive ancora il media madrileno, mentre Marca titola "la Svizzera abbatte i campioni" e sottolinea che l'Italia lascia l'Europeo con gran tristezza e senza alcuna gloria". "La Svizzera ha surclassato l'Italia per andare ai quarti e ha messo fine ai tormenti di Spalletti", è la sintesi del britannico Guardian, secondo cui la squadra azzurra "sorprendentemente debole può aspettarsi un'accoglienza calorosa al ritorno... e non in senso positivo".

"I campioni in carica dell'Italia hanno salutato l'Europeo, la Squadra Azzurra ha deluso su tutta la linea, mentre gli svizzeri hanno impressionato con grande impegno e si sono meritati il ;;biglietto per i quarti di finale", si legge sulla Bbc. "Italia in ginocchio" lo scrive Rsi Ch. "Altro che azzurro, guardatelo bene. Il cielo è rossocrociato sopra Berlino! Che favola, che impresa, perchè era da oltre 31 anni, infatti, che non battevamo l'Italia in qualsivoglia contesto calcistico".

svizzera italia 4 svizzera italia 3 meme italia svizzera svizzera italia 2 meme italia svizzera ITALIA SVIZZERA - SPALLETTI PRESO IN GIRO DA UN GIORNALISTA ELVETICO

