CAFONALINO DE MILAN - NEL BEL MEZZO DELLA "DESIGN WEEK" È ANDATO IN SCENA UN MEGA-PARTY PER FESTEGGIARE "GREEN RABBIT", LA POLTRONA NATA DA UN'IDEA DI GIULIANO SANGIORGI PASQUALE JUNIOR NATUZZI E FABIO NOVEMBRE PER RENDERE OMAGGIO AI 20 ANNI DI CARRIERA DEI NEGRAMARO – TRA I 500 OSPITI CHE SI GODONO TEQUILA E CIBO NIPPO-MEDITERRANEO, BARBARA BERLUSCONI, DILETTA LEOTTA COL PANCIONE, ROBERTO BOLLE, BLANCO (CHE RISPETTO A SANREMO NON HA DEVASTATO NULLA), LEVANTE, BELEN, PAOLA BARALE, PANARIELLO - IL BOMBASTICO "DESIGN PRIDE" DI SELETTI

Dagonota

Il trionfo della Puglia Sultana!

pasquale junior natuzzi blanco, giuliano sangiorgi fabio novembre credit ludovica arcero

Negramaro. Anna Dello Russo. Roberto Bolle. Francesco Scognamiglio. Blanco. Ross Lovegrove. Alan Journo. Belen. Tommaso Sacchi. Pasquale Natuzzi jr. Domenico Dolce. Marco Maccapani. Luca De Gennaro. Tequila.

Barbara Berlusconi, pelle bianca come sua madre Veronica con collana di brillanti. Il designer iraniano Karim Rashid senza gli occhiali che lo definivano fino a poco tempo fa, in rosa come al solito. Carlo Capasa, Stefania Rocca, Margherita Missoni in Angela Missoni Vintage. Mauro Porcini.

Svariate posse di bellezze tutte uguali, capelli lunghi, tacco 12 e molta pelle esposta. Bellissima in see through la fidanzata di Fabio Novembre. Belle e sempre col padre Celeste e Verde, le due figlie di Fabio Novembre. Thomas Constantin che non suonava. Ottimo dj musica mista prima del mini concerto di Negramaro. 500 ospiti che bevono tequila coniugata in mille modi, celebrando la poltrona Green Rabbit. Cibo Nippo-mediterraneo squisito. Ottima la location MakaLoft, party coordinato dall’ottimo Marco Maccapani, padre di Margherita Missoni, regista anche di mille sfilate di moda.

roberto bolle giuliano sangiorgi

IL PARTY DEL VERDE CONIGLIO

Estratto da vanityfair.it

Il verde coniglio conquista la Milano Design Week. Il fondatore dei Negramaro Giuliano Sangiorgi, il direttore creativo Natuzzi Itala Pasquale Junior Natuzzi e l’architetto Fabio Novembre hanno festeggiato, insieme ad amici del mondo della musica, della creatività e del design, lo speciale progetto Green Rabbit, nato per rendere omaggio ai vent’anni di carriera dei Negramaro con una serata speciale.

diletta leotta credit ludovica arcero

Prima una cena, poi un party nei suggestivi spazi del milanese Maka Loft hanno partecipato tantissimi volti voti del mondo della musica e dello spettacolo: i Negramaro – Ermanno Carlà, Danilo Tasco, Andrea De Rocco, Andrea Mariano, Emanuele Spedicato , Blanco, Levante, Niccolò Fabi, Roberto Angelini, Aiello, Rochelle, Roberto Bolle, Bruno Barbieri, Silvio Soldini, Domenico Dolce, Belén Rodríguez, Giorgio Panariello, Paola Barale, Diletta Leotta, Stefania Rocca.

Molti i personaggi del design e della creatività, come Ross Lovegrove, Elena Salmistraro, Stefano Giovannoni, Valerio Berruti, Mauro Porcini, Marcantonio, Yves Béhar, Denis Dekovic, Marco Petrus, Karim Rashid, Etienne Russo. E ancora: Francesca Lavazza, Matteo Pessina, Ludovica Sauer, Anna Dello Russo, Giulia De Lellis, Paolo Stella.

Musica, creatività, arte, tutto questo è Green Rabbit, poltrona celebrativa che – prodotta in edizione limitata di 100 pezzi (visibile fino a domenica 23 aprile all’interno di una scenografica e multisensoriale installazione in via Durini 24) – evoca l’enigmatico «verde coniglio» citato nel celebre brano ''Mentre tutto scorre''.

