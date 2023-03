IL FOTOGRAFO DEGLI ARTISTI – AL MAXXI UNA MOSTRA CELEBRA CLAUDIO ABATE, SCOMPARSO NEL 2017: 150 IMMAGINI DA SCHIFANO A KOUNELLIS. LA FOTO DI GIORGIO DE CHIRICO, IL PICTOR OPTIMUS ALFIERE DEL CLASSICISMO, E GINO DE DOMINICIS - IL SODALIZIO CON CARMELO BENE DI CUI ABATE DOCUMENTÒ PER UN DECENNIO IL CINEMA E IL TEATRO. E LO SCATTO IN CUI PINO PASCALI MIMA LA POSIZIONE DI UN RAGNO...

Estratto dell'articolo di Edoardo Sassi per il “Corriere della Sera – ed. Roma”

Fotografo e cantore di almeno tre generazioni di artisti, di cui ha raccontato mostre, performance e vita in atelier. A Claudio Abate (1943-2017) è dedicata la mostra inaugurata ieri al Maxxi, dal titolo Superficie sensibile , a cura di Ilaria Bernardi e Bartolomeo Pietromarchi, con circa 150 scatti che ne delineano l’intero cammino e che rimandano a fervide stagioni creative fra sperimentazione, Arte povera e concettualismo.

Un occhio-testimone, quello di Abate, grazie al quale eventi irripetibili — soprattutto a cavallo fra gli anni Sessanta e Settanta — sono stati invece fissati nelle storie dell’arte del secondo Novecento. Come quella volta — 14 gennaio 1969 — in cui alla galleria L’Attico di Roma, in un garage di via Beccaria, un giovane Jannis Kounellis ribaltava tutti i codici fino ad allora diffusi esponendo dodici cavalli vivi.

O come nell’estate del 1972, 8 giugno, all’inaugurazione della trentaseiesima Biennale di Venezia, quando Abate scattò una foto quasi profetica, che in un istante metteva a confronto non solo due artisti, due generazioni, ma anche due mondi lontanissimi tra loro: da una parte Giorgio de Chirico, il pictor optimus alfiere del classicismo, còlto nel suo burbero cipiglio, e dall’altra il destinatario di quello sguardo sprezzante, Gino De Dominicis, il venticinquenne che aveva appena scandalizzato l’Italia intera — critici, visitatori, opinione pubblica — esponendo un ragazzo disabile come opera d’arte vivente. Queste e molte altre fotografie di Abate, di cui alcune inedite, si ritrovano nel percorso proposto dal Maxxi.

C’è anche il celebre scatto del 1968 con Pino Pascali che mima la posizione di un ragno accanto alla sua opera Vedova Blu e ci sono, ovviamente, le foto che evocano l’universo creativo di Carmelo Bene, di cui Abate documentò per un decennio il cinema e il teatro. Scatti diventati nel corso del tempo immagini-simbolo di un’epoca: il Living Theatre, i volti di Joseph Beuys, Mario Schifano, Giuseppe Penone, Fabio Mauri, Luigi Ontani, di un’ormai anziana Palma Bucarelli o quelli degli artisti internazionali di passaggio a Roma, come Roy Lichtenstein.

claudio abate 1 Claudio Abateso571 Claudio Abate da destra il barone giorgio franchetti tano festa fabio sargentini e anna paparatti alla galleria lattico roma 1972. foto di claudio abate carmelo bene visto da claudio abate 2

(...)