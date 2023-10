IN FUMO "LE CROSTE" DEL CAV – MASNERI (IL FOGLIO): "L’HANGAR DI ARCORE CON I 25MILA QUADRI CHE BERLUSCONI HA ACQUISTATO NEL CORSO DEGLI ANNI SOPRATTUTTO NELLE TELEVENDITE COSTAVA DI AFFITTO E GESTIONE LA BELLEZZA DI 800 MILA EURO L’ANNO. POI CI SI SONO MESSI PURE I TARLI, CHE HANNO AGGREDITO LE CORNICI. GLI EREDI, CHE SONO IN FASE DI SPENDING REVIEW, HANNO DECISO DI BRUCIARE TUTTO. COSÌ QUALCHE GIORNO FA SI È AVUTO L’IMMENSO ROGO DELL’ARTE POVERA DEL CAV…"

Estratto dall’articolo di Michele Masneri per Il Foglio

berlusconi hangar quadri arcore

(…) Il maniero di Arcore fu comprato da Berlusconi esattamente cinquant’anni fa, nel 1973, dall’ereditiera Anna Maria Casati Stampa, orfana del padre nel famoso delitto, comprato “a cancelli chiusi” con le quadrerie dentro grazie ai buoni uffici del tutore dell’orfana, Cesare Previti.

Vittorio Sgarbi ha raccontato più volte che le uniche opere d’arte serie possedute da Berlusconi sono quelle che gli ha consigliato lui, oltre a quelle che già stavano nella villa, ma adesso raccontano al Foglio un’altra storia. Che vi sia un enorme capannone, nei dintorni della casa, dove il Cav. aveva stipato i frutti di quella che negli anni era diciamo la sua seconda passione notturna: comprare quadri alle televendite.

berlusconi hangar quadri arcore

Alessandro Orlando, volto notturno di Telemarket, l’ha raccontato, furono migliaia i dipinti che il Cav. ordinava personalmente al telefono a notte fonda, scosso dall’insonnia.

Prima si pensò a uno scherzo, ma poi fatte le verifiche del caso si capì che era lui davvero, e Orlando andava a portargli le primizie direttamente con un camioncino. Insomma, pare che negli anni Berlusconi abbia accumulato venticinquemila quadri di non eccelso valore in questo hangar refrigerato e sorvegliato, suddivisi per tema (vedute di Venezia; nature morte, ecc.). Hangar che di affitto e gestione costa la bellezza di 800 mila euro l’anno, che pesano sugli eredi, che sono in fase di spending review. Poi ci si sono messi pure i tarli, che hanno aggredito le cornici, al ché raccontano che i custodi abbiano proposto alla famiglia di smontare le venticinquemila cornici, bruciarle e sostituirle, ma la famiglia ha detto: no, bruciate tutto. Così qualche giorno fa si è avuto l’immenso rogo dell’arte povera del Cav.

berlusconi hangar quadri arcore silvio berlusconi e la sua passione per i quadri 5 silvio berlusconi e la sua passione per i quadri 3 silvio berlusconi e la sua passione per i quadri 2 silvio berlusconi e la sua passione per i quadri 4

ARCORE VILLA SAN MARTINO

(…)

i figli di berlusconi eredità SILVIO BERLUSCONI ALESSANDRO ORLANDO ALESSANDRO ORLANDO