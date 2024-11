“UNA VOLTA ERA L’ARTISTA CHE SI DISSIPAVA NELL’ECCESSO. OGGI, GROTTESCO È SOLO L’ACQUIRENTE DELL’OPERA D’ARTE” - MERLO INFILZA JUSTIN SUN CHE A SOLI 34 ANNI HA COMPRATO LA BANANA DI CATTELAN PER PIÙ DI SEI MILIONI DI DOLLARI IN CRIPTOVALUTA: “AVREBBE TUTTI I TITOLI PER DIVENTARE MINISTRO DELLA CULTURA DI TRUMP. PRESO IN GIRO DALLO STESSO ARTISTA CHE GLIEL’HA VENDUTA, SUN HA DETTO CHE SOSTITUIRÀ LA BANANA CON UN’ALTRA PER POI MANGIARSI PURE QUELLA. E CHISSÀ SE, A FURIA DI MANGIARE L’ARTE, ARRIVERÀ A PARLARE CON LA SUA BANANA…”

Francesco Merlo per “la Repubblica” - Estratti

Comedian banana di Maurizio Cattelan

Sì, va bene, l’artista è così e cosà, la sua arte è perché e percome, ma di cosa è fatto questo cinese strafico, straricco e strapoveraccio che nuota nel mare virtuale dei bitcoin?

Nel mondo sottosopra, Sun a soli 34 anni ha comprato la banana di Cattelan per più di sei milioni di dollari in criptovaluta e la mangerà online come Gargantua e Pantagruele mangiarono il mondo in letteratura. E avrebbe tutti i titoli per diventare ministro della Cultura di Trump, ben più eccentrico di Robert Kennedy Jr. e più misterioso di Alessandro Giuli.

justin sun 5

Preso in giro dallo stesso artista che gliel’ha venduta, Sun ha detto che sostituirà la banana con un’altra banana per poi mangiarsi pure quella, come Trimalcione mangiava l’uovo di pavone. E chissà se, a furia di mangiare l’arte, arriverà a parlare con la sua banana, che è curva come la verità di Nietzsche e come la colonna vertebrale.

Intanto i professori, sempreverdi come le banane di Harry Belafonte, Andy Wharol e Alberto Sordi, continueranno a spiegarci che se il sorriso della Gioconda e la luce di Caravaggio sono l’arte che nessuno discute, lo squalo in formaldeide e il maggiolino impacchettato sono l’arte che tutti fa discutere. L’arte, insistono, è come una piazza, raduna la gente, anche se il suo enigma non sarà mai svelato e l’imbroglio è fisiologico come in tutte le cose complesse che fanno girare denaro.

Comedian banana di Maurizio Cattelan

Corbellerie? Sicuro, lo ha detto lo stesso Cattelan nella sublime intervista al nostro Dario Pappalardo, ma attenzione a farsi prendere la mano dagli aggettivi. Qui non ci sono scellerati né gaglioffi, ma solo lo stupido stupore della goliardia quando qualcuno dice «iconica e concettuale» e qualcun altro che «graffiti e murales tanto più sono belli quanto più i muri sono brutti e impiastricciati e impataccati».

(...)

FRANCESCO MERLO

Rimangono le chiacchiere sull’arte e sparisce l’arte, e nel caso dell’incappucciato Banksy sparisce anche l’artista,(...) Di sicuro l’artista stupitore è invidiato come un furbo, perché ha la natura ribalda ma la testa sulle spalle, e infatti espone il gabinetto ma sembra un contabile, riproduce il dito medio ma non sproloquia di filosofia, e ride del maledettismo, tifa per l’Atalanta, sogna la città senza auto, vorrebbe che Milano somigliasse a Bergamo. È il contrario dell’artista che si dissipava nell’eccesso. Oggi, grandioso, grottesco e strampalato è solo l’acquirente dell’opera d’arte.

maurizio cattelan inaugurazione del progetto di maurizio cattelan, because, organizzato da mutina for art

Forse questo cinese è virtuale come le sue criptovalute, forse Sun non esiste, forse di vivo c’è solo la banana.

justin sun 4 justin sun 1 justin sun 3 maurizio cattelan