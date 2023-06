GIÀ QUESTO DA SOLO ANDREBBE ALL’ASTA SU PER GIÙ PER QUELLA CIFRA

silvio berlusconi e la sua passione per i quadri 2

Riceviamo e pubblichiamo:

C’è qualcosa che non torna quando si parla dell’altra eredità di Berlusconi. A detta di Sgarbi, a detta sua, Berlusconi avrebbe orientativamente ventimila quadri, molti comprati al telefono in televendita. Valore ipotizzabile, secondo Sgarbi, dieci milioni. Poi i giornali ne citano alcuni: un Tiziano che raffigurerebbe un erede Medici… e già questo da solo andrebbe all’asta su per giù per quella cifra.

vittorio sgarbi e silvio berlusconi 5

Ad esso si aggiunge – negli articoli – la “Gioconda nuda” attribuita a Bernardino Luini, il che è impossibile poiché tale pezzo sarebbe quello della Collezione Primoli poi alla Farnesina e se fosse il cartone – addirittura attribuibile a Leonardo – quello è al Museo di Chantilly. Quindi il cav avrà al massimo una brutta copia che, in quanta nuda, gli sarà parsa meglio di quella vestita… ma lasciamo stare Luini!

Poi si cita il Canova di Villa Gernetto, ma la stele funeraria in bassorilievo di Canova che stava a Villa Gernetto non è mai appartenuta a Berlusconi, perché fu spicconata prima, finì a Palermo dove rischiò di essere venduta all’estero. Sgarbi ha identificato un Annigoni, ma questo non è che costi un granché…

disegno gioconda nuda

Dunque, stando così le cose, né Canova, né Luini e, probabilmente, nemmeno Tiziano poiché se Berlusconi avesse ventimila quadri del genere altro che dieci milioni!!!

Se invece la collezione vale dieci milioni è perché stiamo parlando più o meno di copie o scuole o attribuzioni generose. Oppure non sono ventimila. Insomma, tutte e tre insieme le cose non possono essere vere.

Lettera firmata

la gioconda nuda 1

silvio berlusconi e la sua passione per i quadri 5 SILVIO BERLUSCONI I QUADRI DI GEORGE BUSH BERLUSCONI QUADRIFOGLIO silvio berlusconi e la sua passione per i quadri 1 silvio berlusconi e la sua passione per i quadri 3 silvio berlusconi e la sua passione per i quadri 4 silvio berlusconi e la sua passione per i quadri 6