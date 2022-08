31 ago 2022 18:17

NON CI ROMPETE I PADIGLIONI! – ALESSANDRA MAMMÌ REPLICA A MASSIMO MININI CHE HA BOLLATO LA BIENNALE D’ARTE DI VENEZIA DI ESSERE ORMAI “UN RUDERE CONCETTUALE”: “I PADIGLIONI NAZIONALI SONO LA COSA PIÙ VIVA. BISOGNA ANDARE, DENTRO E FUORI I GIARDINI PER SCOPRIRE COSA BOLLE IN UGANDA O IN IRLANDA, IN AUSTRIA O IN ZIMBABWE. MININI SOSTIENE INVECE CHE È FUORI DELLA BIENNALE LA VERA ARTE. DOVE? NEI PALAZZI STORICI CHE OSPITANO KIEFER O LA DUMAS? UNA SFILATA SUL '900 DI GRANDI NOMI DA SUSSIDIARIO PER DI PIÙ TUTTI TUTELATI DAI LORO LEGITTIMI SPONSOR”