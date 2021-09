6 set 2021 17:37

BOLLETTINIAMOCI! – OGGI È LUNEDÌ E QUINDI IL NUMERO DI NUOVI CASI CROLLA PER VIA DEI POCHI TAMPONI EFFETTUATI NEL WEEKEND: OGGI SOLO 3.361 POSITIVI CON 134.393 TEST (125.363 IN MENO RISPETTO A IERI), MA IL TASSO DI POSITIVITÀ SALE AL 2,5% (IERI ERA 2%) - I DECESSI SONO 52 NELLE ULTIME 24 ORE – LE DOSI DI VACCINO SOMMINISTRATE SONO OLTRE 79,1 MILIONI CON PIÙ DI 38,6 MILIONI DI CITTADINI CHE HANNO RICEVUTO IL RICHIAMO (71,65% DELLA POPOLAZIONE OVER 12)…