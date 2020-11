COLPI BASSETTI: “LA PETIZIONE DEI COLLEGHI CONTRO LA MIA NOMINA? IL MONDO È PIENO DI INVIDIOSI, E QUINDI CHE ROSICHINO…” - L’INFETTIVOLOGO DI GENOVA A “UN GIORNO DA PECORA: “SALVINI DICE COSE SENSATE, MA SULLO STESSO PIANO METTO BOCCIA E ZAMPA. ZINGARETTI HA FATTO DICHIARAZIONI CHE NON CONDIVIDO, COME…” - “IL SESSO FA BENE ALLA PSICHE. BISOGNA EVITARE L’IPOCRISIA, QUANDO SI È PARTNER STABILI DIVENTA DIFFICILE PENSARE DI DIRE ALLA GENTE DI FARE L’AMORE CON LA MASCHERINA”

MATTEO BASSETTI

COVID, BASSETTI: PETIZIONI COLLEGHI CONTRO MIA NOMINA? CHE ROSICHINO, INVIDIOSI; SESSO CON PARTNER? SI, FA BENE, OK ANCHE SE NON SI VIVE INSIEME MA CI SI VEDE SPESSO

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

La petizione dei miei colleghi su Change.org contro la mia nomina a consulente per il ministero della Salute? “Il mondo è pieno di invidiosi, e quindi che rosichino “. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'infettivologo Matteo Bassetti. Dopo le molte critiche ricevute ha detto di voler lasciare la sua Genova.

roberto speranza francesco boccia

“Vediamo, ho molte proposte. Anche dopo aver detto che me ne sarei andato da Genova ho ricevuto tanti attestati di stima dalla maggioranza dei liguri e dei genovesi che mi ci hanno fatto ripensare”. In un'intervista ha detto che stima Salvini ma non Zingaretti. “Ho detto che Salvini dice cose sensate ma sullo stesso piano metto anche il ministro Boccia e la sottosegretaria Zampa, che hanno buon senso e sono preparate. Zingaretti ha fatto dichiarazioni che non condivido”.

SALVINI CON LA MASCHERINA

Quali? “Lui dice che la colpa di tutto quel che è successo è dell'estate, invece non è vero”. Lei ha anche invitato a fare l'amore più di prima in questo periodo, contrariamente a quanto sostenuto da suoi colleghi come Fabrizio Pregliasco.

“Almeno teniamoci questo col nostro partner abituale”. Ma non tutti i partner abituali vivono sotto lo stesso tetto. "Bisogna evitare l'ipocrisia: quando si è partner stabili, sia da conviventi sia che ci si incontri tutti i giorni, diventa difficile pensare di dire alla gente di fare l'amore con la mascherina. Fare l'amore in questo momento di difficoltà - ha concluso Pregliasco a Radio1 - aiuta fa bene alla psiche”.

Matteo Bassetti

PISTE SCI, BASSETTI: RIAPERTURA IN SICUREZZA SI POSSONO FARE, OPPURE CHIUSURA COORDINATA IN TUTTA EUROPA

Da “Un giorno da Pecora - Radio1”

La riapertura delle piste da sci? “Se le cose si fanno in sicurezza, tra l'altro all'aria aperta, credo si possa fare. Non vorrei che ci castrassimo anche su questo, chiudendo piste in Italia quando magari restano aperte quelle in Francia o in Svizzera così le persone andrebbero a sciare lì. Quindi o si fa una chiusura in maniera coordinata a livello europeo e si chiudono tutte o diventa provvedimento castrante solo per noi”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, l'infettivologo Matteo Bassetti.

Matteo Bassetti MATTEO BASSETTI