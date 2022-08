8 ago 2022 19:14

INCROCIAMO LE DITA - PUBBLICATI I RISULTATI DELLA SPERIMENTAZIONE DEL FARMACO "DOSTARLIMAB" CONTRO IL CANCRO - TUTTI E 12 I PAZIENTI SONO GUARITI DAL CANCRO AL RETTO DOPO SEI MESI DI TERAPIA CON IL MEDICINALE - IL VIROLOGO BURIONI: "LA SCOMPARSA COMPLETA DI 12 CANCRI DEL RETTO IN 12 PAZIENTI, SENZA NEANCHE L’INTERVENTO CHIRURGICO, È QUALCOSA CHE NON SI ERA MAI VISTO PRIMA, E CHE NON PUÒ NON LASCIARCI A BOCCA APERTA…"