“LE DONNE INCINTE DEVONO ESSERE CONSAPEVOLI DI ESSERE UN GRUPPO A RISCHIO” – IL CENTRO STATUNITENSE PER IL CONTROLLO DELLE MALATTIE LANCIA L’ALLARME PER LE GESTANTI CHE RISCHIANO GROSSO SE CONTRAGGONO IL CORONAVIRUS: SECONDO UNO STUDIO SU 400MILA DONNE, QUELLE CHE ERANO IN ATTESA DI UN BAMBINO HANNO AVUTO PIÙ PROBABILITÀ DI ENTRARE IN TERAPIA INTENSIVA, DI AVER BISOGNO DI VENTILAZIONE MECCANICA E DI MORIRE. UN RISCHIO CHE RISIEDE NEL…

Articolo di “El Pais”, dalla rassegna stampa estera di “Epr comunicazione”

Uno studio condotto su 400.000 donne, riporta El Pais, conclude che le gestanti hanno più probabilità di entrare in terapia intensiva, hanno bisogno di ventilazione meccanica e muoiono più facilmente di quelle che non aspettano un bambino.

Le donne incinte sono un gruppo a rischio per la covid-19. Non perché siano più contagiati della popolazione generale, ma perché sono più a rischio di complicazioni se contraggono la malattia. La probabilità che il Covid-19 diventi grave è bassa perché sono donne giovani, ma, in caso di infezione da coronavirus, le donne incinte hanno più probabilità delle donne non incinte di entrare in terapia intensiva, di richiedere una ventilazione meccanica o addirittura di morire.

Questa è la conclusione di uno studio del Centro statunitense per il controllo delle malattie (CDC) dopo aver analizzato il più grande campione di pazienti fino ad oggi: 400.000 donne sintomatiche con covid-19, 23.400 delle quali incinte. "Devono essere consapevoli di essere un gruppo a rischio", avverte Clara Menéndez, direttrice dell'Iniziativa per la salute materna, infantile e riproduttiva del centro di ricerca ISGlobal.

Secondo lo studio del CDC, che ha evidenziato la presenza di donne sintomatiche di età compresa tra i 15 e i 44 anni negli Stati Uniti con infezione confermata in laboratorio tra il 30 gennaio e il 3 ottobre 2020, le gestanti avevano una probabilità significativamente maggiore rispetto alle non gravide di richiedere cure intensive (10,5 casi per 1.000 rispetto a 3,9). Anche il rischio di richiedere la ventilazione meccanica e l'ossigenazione extracorporea a membrana (ECMO) era doppio.

Per la prima volta, questa ricerca ha anche riscontrato che la probabilità di morire era più alta: "34 decessi (1,5 per 1.000 casi) sono stati riportati tra 23.434 donne incinte sintomatiche e 447 (1,2 per 1.000 casi) tra 386.028 donne non incinte, che riflettono un aumento del 70% del rischio di morte associato alla gravidanza", afferma lo studio. Con l'aumentare dell'età, aumentava anche il rischio: le donne incinte di età compresa tra i 35 e i 44 anni con covid-19 avevano quasi quattro volte più probabilità di richiedere una ventilazione invasiva e due volte più probabilità di morire rispetto alle donne non incinte della stessa età, indica la ricerca del CDC.

La spiegazione di questo aumento del rischio, dicono gli esperti, può risiedere nei cambiamenti fisiologici che le donne sperimentano durante la gravidanza. "Ci sono diverse ipotesi. Il sistema immunitario di una donna incinta subisce dei cambiamenti per non respingere il feto come corpo estraneo. Si adatta. Non è che la donna sia immunosoppressa, ma ci possono essere cambiamenti immunologici che influenzano una maggiore risposta infiammatoria al covid-19", dice il ricercatore di ISGlobal, un centro di ricerca promosso dalla Fondazione La Caixa.

E continua: "Con la gravidanza, l'utero occupa più spazio e i polmoni riducono la loro capacità di espandersi. Lo sforzo è maggiore e la capacità polmonare è minore. Inoltre, la gittata cardiaca è maggiore perché il cuore lavora per due, soprattutto nell'ultimo trimestre di gravidanza, e c'è meno ossigeno per tutti gli organi vitali". "Covid-19 provoca anche tromboembolismo e le donne incinte sono già ad alto rischio di trombosi, per questo dobbiamo dargli l'eparina", conclude Anna Suy, responsabile della Sezione di Ostetricia dell'Ospedale Vall d'Hebron di Barcellona.

Gli esperti dicono che il comportamento del covid-19 nelle donne in gravidanza "sembra abbastanza logico" considerando questi cambiamenti, e non è molto diverso da quello di altri virus respiratori. "Stiamo imparando ogni giorno, ma sappiamo che non è molto diverso da altre infezioni respiratorie virali, come l'influenza, che colpisce maggiormente le donne incinte e ha un rischio maggiore di complicazioni, o la SARS 2003, che ha anche dato più rischio di gravità o MERS, che ha visto più mortalità", dice Menendez.

Sottolinea, tuttavia, che l'incidenza di malattie gravi con l'influenza è molto più alta. "Poiché si tratta di un gruppo ragionevolmente giovane, le complicazioni si verificano raramente. Ma, anche così, il rischio che il covid-19 diventi più grave è maggiore, soprattutto nel terzo trimestre", concorda Menéndez. Il CDC ha contato 34.968 donne incinte con covid-19 da gennaio: di queste, 7.424 hanno dovuto essere ricoverate in ospedale. Il corpo scientifico ha contato almeno 274 donne incinte in terapia intensiva, 84 con ventilazione meccanica e 50 decessi. In Spagna, Suy dice che la Società spagnola di Ginecologia e Ostetricia tiene un registro in cui ci sono già 700 gravidanze segnalate, "ma ce ne devono essere molte di più", dice.

Con le informazioni raccolte, i ricercatori consultati concordano sulla necessità di sensibilizzare questo gruppo in modo da non abbassare la guardia ed esortare le donne incinte ad essere uno dei primi gruppi a rischio a ricevere il futuro vaccino covid-19. "Non dobbiamo allarmarci, ma dobbiamo dire loro di comportarsi bene, di non correre rischi. Sono un gruppo a rischio, ma non per il bambino, ma per loro", dice. L'ostetrica spiega che i feti possono infettarsi - "Il virus passa alla placenta ed è stato trovato nel sangue del cordone ombelicale", nota - ma le infezioni "sono di solito molto lievi".