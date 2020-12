23 dic 2020 17:24

LA “VARIANTE INGLESE” È IL MECCANISMO CHE HA TROVATO IL VIRUS PER FOTTERCI - PER L’OMS IPOTIZZA CHE LA MUTAZIONE SIA PIÙ TRASMISSIBILE DA GIOVANI E BAMBINI - E PER I RICERCATORI BRITANNICI QUESTO PORTEREBBE "UN EFFETTO A CATENA SULLA DIFFUSIONE DEL VIRUS NELL'INTERA POPOLAZIONE DEL REGNO UNITO" - IL VIROLOGO PREGLIASCO: "SE FOSSE CONFERMATO, SARÀ UN PROBLEMA PER LA GESTIONE DELL'EPIDEMIA"