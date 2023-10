MA LO SAPETE CHE L’ATTIVITÀ FISICA AEROBICA È EFFICACE QUANTO IL VIAGRA? SECONDO UNO STUDIO PUBBLICATO SUL “JOURNAL OF SEXUAL MEDICINE” FARE SPORT PUÒ AIUTARE GLI UOMINI CHE CON L’AVANZARE DELL’ETÀ SPERIMENTANO PROBLEMI DI EREZIONE SENZA INTERCORRERE NEI POSSIBILI EFFETTI COLLATERALI DEL FARMACO - LA DIFFICOLTÀ AD AVERE UN’EREZIONE, E A MANTENERLA, È SPESSO COLLEGATA A UNA CATTIVA SALUTE CARDIOVASCOLARE E CHI SVOLGE ATTIVITÀ FISICA HA…

Estratto dell'articolo di Cristina Marrone per www.corriere.it

Disfunzione erettile 3

Svolgere regolarmente attività fisica aerobica è efficace quasi quanto il Viagra per combattere la disfunzione erettile , con il vantaggio che in questo modo si eviterebbero i possibili effetti avversi del farmaco.

Uno studio appena pubblicato sul Journal of Sexual Medicine ha analizzato i dati di 11 lavori che hanno testato da una parte l’impatto dell’ esercizio fisico e dall’altra dell’utilizzo di farmaci come Viagra o Cialis per combattere la disfunzione erettile ed ha scoperto che fare sport, oltre agli innumerevoli benefici già noti come miglioramento della salute cardiovascolare, dell’umore e della forma fisica può aiutare quegli uomini che con l’avanzare dell’età sperimentano problemi di erezione.

correre dopo i 50 7

Disfunzione erettile e salute cardiovascolare

La disfunzione erettile, ovvero la difficoltà ad avere un’erezione e a mantenerla, è spesso collegata a una cattiva salute cardiovascolare e può essere il segnale della presenza di patologie a carico del cuore, del metabolismo o del sistema nervoso. […]

I ricercatori hanno scoperto che i volontari che hanno effettivamente svolto attività fisica hanno riscontrato in media un miglioramento di 5 punti nella funzione erettile (è stato utilizzato l’International Index of Erectile Function (IIEF). Tra l’altro i volontari in condizioni più gravi hanno ottenuto benefici migliori.

disfunzione erettile

Chi invece aveva ricevuto Viagra o Cialis, due noti farmaci prescritti contro l’impotenza, ha raggiunto miglioramenti da 4 a 8 punti. […] L’attività aerobica dunque è una valida alternativa all’utilizzo di farmaci anche per combattere l’impotenza, un’opzione da tenere in considerazione soprattutto per chi preferisce evitare di assumere farmaci.

disfunzione erettile 4 correre dopo i 50 5 disfunzione erettile 2 disfunzione erettile correre dopo i 50 15 CORRERE SOTTO LA PIOGGIA La disfunzione erettile colpisce tra i quaranta e gli ottanta anni disfunzione erettile 3