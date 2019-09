“ROVINA” POWER NO VAX: “CI SONO TROPPI VACCINI PER I BAMBINI” – A “DOMENICA IN” BOTTA E RISPOSTA CON LA FIGLIA CRISTEL CHE RIBADISCE LA FIDUCIA NEI MEDICI: “IO MI FIDO DI QUELLO CHE MI DICONO LORO” – E PROSEGUE: "NONNA ROMINA È MOLTO HIPPY, NON SO SE LASCEREI I MIEI FIGLI DA SOLI CON LEI, NON SO COME SONO SOPRAVVISSUTA IO" – LA POWER DICHIARA DI ESSERE SINGLE MA POI DICE: “DA UN PO' HO UNA COMPAGNA” (E MOSTRA LA FOTO DELLA SUA…)