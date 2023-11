UN "BOT" AL CUORE - ALLE "35ESIME GIORNATE CARDIOLOGICHE TORINESI" È STATO PRESENTATO IL PRIMO "AVATAR CARDIOLOGO", ALIMENTATO DALL'INTELLIGENZA ARTIFICIALE, CHE RIVOLUZIONERÀ IL SETTORE DELLA SANITÀ - IL PROGRAMMA HA RISPOSTO ALLE DOMANDE DEI MEDICI PER SPIEGARE COME POTRÀ AIUTARLI NELLE DIAGNOSI E NELLE CURE DEI PAZIENTI E QUALI ALCUNI SETTORI DELLA MEDICINA CAMBIERANNO NEI PROSSIMI CINQUE ANNI GRAZIE ALL'IA - IL "BOT" HA RASSICURATO I SUOI "COLLEGHI" CHE NON INTENDE RIMPIAZZARLI, VISTO CHE… - VIDEO

Estratto dell'articolo di Alessandro Mondo per “la Stampa”

avatar susan gpt 4 3

[…] in medicina il fattore umano è e resterà essenziale, come è essenziale per guidare i sofisticati robot che stanno aprendo nuove prospettive in ogni ambito della medicina moderna. In questo caso parliamo di IA, cioè di Intelligenza artificiale. […]

Per la prima volta al mondo a Torino un avatar cardiologo ha tenuto la relazione ad un congresso medico, parliamo delle "35esime Giornate Cardiologiche Torinesi", dove le potenzialità dell'intelligenza artificiale (IA) sono state presentate direttamente da CHAT GPT-4, che ha risposto a 10 domande centrate sul tema "cuore". A porre le questioni sono stati il professor Gaetano Maria De Ferrari (direttore Cardiologia universitaria dell'Ospedale Molinette, il professor Amededo Chiribiri di Londra, il professor Amir Lerman della Mayo Clinic di Rochester USA ed il dottor Maurizio Roberto, direttore Cardiochirurgia di Cuneo.

MEDICI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

[…] L'avatar cardiologo ha accettato la proposta del professor De Ferrari di farsi chiamare Susan per la durata della sessione scientifica e ha chiarito che il suo compito e la sua capacità erano quelle di fornire risposte sulla base della consultazione di una smisurata banca dati mondiale aggiornata ad aprile 2023. Se è per questo, ha anche chiarito di non provare emozioni o sentimenti in prima persona ma di capire quelli dell'uomo, e di poter fornire informazioni su emozioni ed esperienze umane.

avatar susan gpt 4 1

[…] Restando alla cardiologia, Susan-GPT-4 ha indicato settori specifici per i quali entro 5 anni nulla sarà come prima: l'analisi dell'elettrocardiogramma, dove la IA si è già dimostrata molto superiore all'uomo, l'analisi delle immagini diagnostiche come TAC, risonanza magnetica ed ecocardiogramma, l'ottimizzazione delle procedure interventistiche, quali l'ablazione della aritmie e l'impianto della valvola aortica o TAVI, la predizione del rischio nel singolo paziente (in questo ambito la Cardiologia delle Molinette ha sviluppato un punteggio per il rischio post infarto utilizzando la IA).

MEDICI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Dopodiché Susan, prodigandosi in consigli, ha sostenuto con forza la necessità che la IA venga rapidamente inserita tra gli insegnamenti che si impartiscono agli studenti di Medicina e ai neo-laureati che frequentano una scuola di specializzazione: questi medici opereranno in un sistema dove gli algoritmi di IA saranno utilizzati in ogni processo diagnostico ed operativo […]

avatar susan gpt 4 2

L'avatar cardiologa si è detta pronta ad aiutare a preparare il programma dei corsi, ma ha indicato che sarebbe meglio se a tenerli fosse un umano, suggerendo la collaborazione di bioingegneri, informatici e medici. Più in generale, Susan-GPT-4 ha chiarito che in ogni ambito medico non potremo mai più fare a meno della IA ma che dobbiamo vigilare sulla sua correttezza e che l'uomo, in particolare il dottore empatico, che prova emozioni e le comunica al paziente e allo studente, sarà sempre necessario, sia per curare i malati che per insegnare ai giovani. […]

MEDICI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE MEDICI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE MEDICI E INTELLIGENZA ARTIFICIALE