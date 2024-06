6 giu 2024 12:18

LA TECNOLOGIA FA MIRACOLI /2 – I RICERCATORI DELL’UNIVERSITÀ E DEL POLITECNICO DI BARI STANNO REALIZZANDO DELLE PROTESI PER LE PARTI DEL CORPO AMPUTATE CAPACI DI RIPRODURRE LA SENSAZIONE DEL TATTO, GRAZIE A DEI SENSORI: SARANNO IN GRADO FAR SENTIRE AL PAZIENTE IL CALORE E IL FREDDO – LA RICERCA E' UTILE ANCHE PER REALIZZARE DEI GUANTI ULTRASENSIBILI PER I MEDICI...