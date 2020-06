TUTTO STO CASINO E BASTAVA UN FARMACO DA 6 EURO? – SECONDO L’UNIVERSITÀ DI OXFORD IL DESAMETASONE, UN ANTINFIAMMATORIO STEROIDEO A BASSISSIMO COSTO, RIDURREBBE LA MORTALITÀ DA COVID DEL 35%. BORIS JOHNSON HA PARLATO DEL “PIÙ GRANDE PROGRESSO FATTO FINORA” – MA OCCHIO A ESULTARE TROPPO PRESTO: ANCHE L’IDROSSICLOROCHINA SEMBRAVA MIRACOLOSA, E INVECE LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION AMERICANA HA RITIRATO L’AUTORIZZAZIONE ALL’UTILIZZO IN EMERGENZA…

1 – CORONAVIRUS, "FARMACO ECONOMICO RIDUCE MORTALITÀ"

Da www.adnkronos.com

Un farmaco economico, costa circa 6 euro a paziente, e ampiamente disponibile da tempo - l'antinfiammatorio steroideo desametasone - potrebbe essere la prima terapia anti-Covid a salvare la vita ai pazienti gravemente colpiti dal coronavirus. E' quanto emerge da uno studio dell'Università di Oxford (Gb).

Secondo i ricercatori il desametasone riduce di un terzo il rischio di decesso per i pazienti posti in ventilazione. Questo farmaco, ricorda la 'Bbc', fa parte del più grande studio al mondo che sta testando i trattamenti già esistenti che potrebbero avere una efficacia contro Covid-19.

I ricercatori hanno stimato che, se il farmaco fosse stato disponibile nel Regno Unito dall'inizio della pandemia di coronavirus, si sarebbero potuti salvare fino a 5.000 pazienti. Nello studio, condotto da un team dell'Università di Oxford, a 2.000 soggetti ricoverati in ospedale è stato somministrato desametasone.

Questi sono messi a confronto con oltre 4.000 che non hanno ricevuto il farmaco. Ebbene, fra quelli in ventilazione, il desametasone ha ridotto il rischio di decesso dal 40% al 28%, mentre nei pazienti trattati con ossigeno è stato in grado di salvare una vita ogni 20-25 persone circa trattate con il medicinale.

Secondo Peter Horby, a capo del team, "questo è finora l'unico farmaco che ha dimostrato di ridurre la mortalità e la abbatte in modo significativo. È un grande passo avanti".

Il trattamento "dura fino a 10 giorni, il farmaco costa circa 6 euro, in totale si spendono in media meno di 40 euro per salvare una vita", evidenzia Martin Landray, ricercatore dell'Università di Oxford. Il desametasone non sembra aiutare però le persone con Covid-19 con sintomi più lievi e che non hanno bisogno di aiuto per la respirazione.

2 – CORONAVIRUS, AUTORITÀ USA RITIRA L'OK ALL'USO DELL'IDROSSICLOROCHINA

Da www.tgcom24.mediaset.it

La Food and Drug Admnistration statunitense ha ritirato la sua autorizzazione all'uso d'emergenza di due controversi farmaci contro il coronavirus promossi da Donald Trump per i timori sulla loro sicurezza ed efficacia.

Si tratta dell'idrossiclorochina (assunta per un periodo anche dal presidente) e della clorochina. I due medicinali non hanno superato i recenti test clinici e i medici hanno avvisato che possono causare seri problemi al cuore.

