8 mag 2020 16:56

VI DANNATE PERCHÉ SIETE NELLA "FASE BUE"? SAPPIATE CHE POTREBBE ESSERE COLPA DI UN “GENE” CHE NON VI PERMETTERE DI BRUCIARE CALORIE – LA CONFERMA ARRIVA DAI RICERCATORI DELLA WASHINGTON UNIVERSITY SCHOOL OF MEDICINE DI ST. LOUIS CHE HANNO “DISINNESCATO” UN GENE IN SPECIFICHE CELLULE DEI TOPI, IMPEDENDO AI RODITORI DI DIVENTARE OBESI ANCHE DOPO ESSERE STATI ALIMENTATI CON UNA DIETA RICCA DI GRASSI…