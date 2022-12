30 dic 2022 20:00

ATTACCATEVI ALLA POMPA! – IL GOVERNO NON HA RINNOVATO IL TAGLIO DELLE ACCISE SUI CARBURANTI. DOMANI SARÀ L’ULTIMO GIORNO IN CUI SI POTRÀ FARE BENZINA CON LO SCONTO DI 18 CENTESIMI AL LITRO – ALTRA NOVITÀ PER GLI AUTOMOBILISTI: DAL PROSSIMO ANNO GLI AUMENTI DEI PEDAGGI SULLA RETE AUTOSTRADALE SARANNO STABILITI PER DECRETO MINISTERIALE, CON LA FIRMA DI SALVINI E GIORGETTI…