CHE TONFO PER IL “TOPO”! – LE AZIONI DELLA DISNEY CROLLANO DOPO CHE LA SOCIETÀ HA AMMESSO DI NON ASPETTARSI UNA CRESCITA DEGLI ABBONAMENTI A “DISNEY+” NEL TRIMESTRE IN CORSO E DELLE VISITE AI SUOI PARCHI TEMATICI – A PESARE SULLA PIATTAFORMA STREAMING, LE SPESE PER I DIRITTI DEL CRICKET IN INDIA, MENTRE I VARI “DISNEYLAND” E “DISNEY WORLD” REGISTRANO UN CALO DEI VISITATORI DOPO IL PICCO POST-COVID…

(ANSA) - Le azioni della Disney crollano ai minimi da oltre un anno e mezzo dopo che la società ha rivelato una tiepida prospettiva di crescita degli abbonamenti allo streaming nel trimestre in corso e ha fatto sapere che anche le visite ai parchi tematici dovrebbero moderarsi rispetto al picco post-Covid.

Secondo quanto riporta la Bloomberg, in una call con gli investitori il direttore finanziario Hugh Johnston ha detto che la società non si aspetta di vedere una crescita degli abbonati a Disney+ nel trimestre in corso e la redditività dello streaming ne risentirà a causa di spese aggiuntive per i diritti del cricket in India. La Disney ha acquistato l'attività in India nel 2019 come parte del suo investimento da 71,3 miliardi di dollari per acquisire la maggior parte della 21st Century Fox.

"Siamo soddisfatti dei progressi che stiamo facendo nello streaming, anche se il percorso per la redditività a lungo termine non è lineare", ha detto Johnston agli investitori. Questa mattina il titolo è sceso a New York del 9,6%, i minimi da novembre 2022. Quest'anno, fino alla chiusura di ieri, le azioni avevano guadagnato il 29%. (ANSA).

