Partono le grandi manovre per il rilancio di Fenice srl, la società che gestisce la Chiara Ferragni brand, nelle more della chiusura delle verifiche contabili e patrimoniali da parte del pool di consulenti tecnico-legali per accertare lo stato di salute e le adeguate contromisure.

Come anticipato dal Messaggero […], si profila l'ingresso di nuovi soci, il primo dei quali dovrebbe essere AVM Gestioni sgr, veicolo di investimento guidato da Giovanna Dossena che ha riallacciato […] il negoziato interrotto a fine 2023 con Alchimia, primo azionista di Fenice (39,9%).

«Alchimia e AVM hanno in corso una positiva interlocuzione per costruire un ampio rapporto di collaborazione e partnership pluriennale di cui Fenice srl costituisce solo una delle componenti», rivela al Messaggero la società di cui Paolo Barletta è il primo socio con il 74,02%, seguito da Nicola Bulgari (17,47%), Danilo Iervolino (3,8%) e altri minori, «volto a effettuare investimenti nel mondo Venture italiano ed estero, al fine di valorizzare nel miglior modo gli interessi dei rispettivi azionisti. A dicembre quando si è verificato il caso-Balocco abbiamo voluto riconsiderare la situazione».

La trattativa originaria riguardava solo l'ingresso in Fenice, adesso invece è allargata anche ad Alchimia in un'ottica di complessivo rafforzamento. In un primo tempo Alchimia avrebbe girato ad AVM una quota del 26%, adesso il negoziato è in corso e comunque il veicolo di Dossena dovrebbe avere un peso importante.

In Fenice non ci sono diritti di relazione come dimostra la circostanza che nel capitale della società che produce il marchio dell'influencer, è entrato tempo fa Giovanni Morgese acquistando la quota del 13,75% detenuta dall'ex compagno della Ferragni, Riccardo Pozzoli […]. E questa situazione ha fatto sì che l'ingresso venisse considerata una scalata ostile.

[…] Come ammette Fenice srl, «i dati di bilancio 2023 risentono solo in parte dell'eventuale diminuzione delle vendite» causate dagli effetti della beneficenza del caso Balocco, le uova pasquali con il suo marchio per Dolci Preziosi e la bambola con Trudi. […]

È il 13 febbraio e a Milano, a Palazzo Serbelloni, va in scena "The Golden Era Night". Pantene presenta una nuova linea di shampoo e balsamo, arrivano le attrici Alessandra Mastronardi e Valeria Capotondi ma non si presenta Chiara Ferragni, che dal 2016 presta notorietà e capelli al marchio. Ospite non gradita, del resto già si intuiva. Da quando è indagata per truffa aggravata nell'inchiesta sul caso Balocco, gli spot televisivi sono stati cancellati e i cartelloni con il suo volto abbinato ai prodotti rimossi.

Un lento sfumare nell'oblio e ora l'addio definitivo. Chiara Ferragni non è più testimonial di Pantene, il contratto è scaduto e non è stato rinnovato, al suo posto arriva la molto somigliante e assai meno problematica Havi Mond.

[…] Entrambe bionde, quarant'anni Havi e 37 Chiara il prossimo 7 maggio, sovrapponibili in foto per fattezze e stile. Le similitudini però non vanno oltre gli scatti da copertina: Havi Mond è una modella […], la Ferragni un'influencer. Un connubio complicato, affidare un prodotto al mutevole apprezzamento dei seguaci sui social espone a rischi difficili da prevedere e l'azienda non ha più il controllo sulla narrazione.

È l'influencer che trasmette il messaggio e con l'imprenditrice digitale indagata è finita malissimo: «Prima di comprare i vostri prodotti, vorrei sapere se collaborate ancora con Chiara Ferragni», uno dei tanti messaggi di acquirenti deluse. La decisione di abbandonare Chiara e sostituirla con la quasi sosia Mond è calcolata da tempo, il primo video Pantene sulla pagina Instagram della modella israeliana risale a gennaio e pubblicizza proprio la nuova linea lanciata a Milano, senza la Ferragni.

In crisi famigliare, dopo la separazione dal marito Fedez, e di identità, con la defezione di 100 mila follower nell'ultima settimana di aprile. I seguaci […] valgono oro e con l'inchiesta del pandoro rosa l'influencer ne ha persi oltre 700 mila. Se a dicembre scorso un suo post valeva oltre 93 mila euro, oggi le quotazioni sono in picchiata e le aziende in fuga. Dal 24 marzo il nome di Chiara Ferragni è stato depennato dalla nuova lista del consiglio di amministrazione di Tod's, uscita determinata dalle sue assenze più che dal calo di popolarità.

Stando ai documenti del gruppo guidato da Diego Della Valle, nei primi due anni di incarico ha partecipato solo a tre riunioni del cda su 17 totali, con un tasso di assenteismo dell'82,4%. Per la sua presenza in consiglio ha percepito compensi di 25.500 euro lordi nel 2021 e 36.700 nel 2022, in totale 62.200 euro che corrispondono in media a 20.733 euro per ogni riunione a cui l'influencer ha preso parte.

Il mese prima un altro strappo economicamente doloroso, quello con la Cartiere Paolo Pigna Spa […]. L'annullamento del contratto […] è stato assunto «nel rispetto del nostro codice etico aziendale, che esclude la collaborazione con soggetti terzi sanzionati dalle autorità competenti per aver assunto un comportamento non etico, corretto e rispettoso delle leggi».

[…] Stesse motivazioni per Safilo, che ha interrotto l'accordo di produzione e distribuzione di occhiali firmati dall'influencer in considerazione delle clausole di «buona condotta» invocate dopo la multa da oltre un milione di euro comminata dall'Autorità garante della concorrenza per l'opaca beneficenza collegata alla vendita dei dolci natalizi.

Infine Coca Cola, che […] ha cancellato uno spot che avrebbe dovuto essere trasmesso a fine gennaio. […]

