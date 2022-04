8 apr 2022 09:37

COME SI DICE RISIKO IN FRANCESE? - CREDIT AGRICOLE MUOVE SU BANCO BPM: COMPRA IL 9,2% E DIVENTA IL PRIMO AZIONISTA DELL’ISTITUTO GUIDATO DA GIUSEPPE CASTAGNA - I VERTICI DELL’EX BANCO POPOLARE DI MILANO ESPRIMONO SODDISFAZIONE, MA PRECISANO CHE “L’INVESTIMENTO NON È STATO PREVENTIVAMENTE CONCORDATO” - I FRANCESI HANNO GIÀ FATTO SHOPPING IN ITALIA CON CARIPARMA, FRIULADRIA, CARICESENA, CARISMI E CREVAL. SARANNO LORO IL PERNO DEL “TROISIEME POLE”? CHE FARÀ UNICREDIT?