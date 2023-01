11 gen 2023 11:07

LA CRISI DELLE VALUTE DIGITALI VA IN CULO AI LAVORATORI - LA PIATTAFORMA DI TRADING DI CRIPTOVALUTE "COINBASE" HA ANNUNCIATO IL TAGLIO DI CIRCA 950 DIPENDENTI PER RIDURRE LE SPESE "IN RISPOSTA ALLE ATTUALI CONDIZIONI DI MERCATO CHE IMPATTANO LA CRIPTOECONOMIA" - LA SOCIETÀ HA RESO NOTI I RISULTATI PRELIMINARI DEL 2022: S'ASPETTA UN ROSSO CHE PUO' ARRIVARE A 500 MILIONI DI DOLLARI…