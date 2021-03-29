FLASH! - DOPO L’ASSOLUZIONE DESCALZI SI SENTE PIÙ FORTE E HA PORTATO AL MEF E A CDP LA SUA PROPOSTA PER SAIPEM: PRESIDENTE SILVIA MERLO E AD FRANCESCO CAIO IN SOSTITUZIONE DI STEFANO CAO CHE CONSIDERA UN SUO NEMICO DA QUANDO ERA IN ENI. LA CALVOSA, PRESIDENTE ENI VICINA AI 5STELLE, AVREBBE PREFERITO COME PRESIDENTE STEFANO SIMONTACCHI, L’AVVOCATISSIMO DELLA STUDIO BONELLI-EREDE…

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