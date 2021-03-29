FLASH! - DOPO L’ASSOLUZIONE DESCALZI SI SENTE PIÙ FORTE E HA PORTATO AL MEF E A CDP LA SUA PROPOSTA PER SAIPEM: PRESIDENTE SILVIA MERLO E AD FRANCESCO CAIO IN SOSTITUZIONE DI STEFANO CAO CHE CONSIDERA UN SUO NEMICO DA QUANDO ERA IN ENI. LA CALVOSA, PRESIDENTE ENI VICINA AI 5STELLE, AVREBBE PREFERITO COME PRESIDENTE STEFANO SIMONTACCHI, L’AVVOCATISSIMO DELLA STUDIO BONELLI-EREDE…-
ALITALIA RESTA A TERRA: GLI STIPENDI ANCORA NON SONO STATI PAGATI - PER I QUASI 11 MILA LAVORATORI C’È IL RISCHIO DI VEDER SFUMARE LA CASSA INTEGRAZIONE E NON SONO ANCORA STATI SBLOCCATI I 55 MILIONI CHIESTI ALL'UE PER I DANNI DA COVID PER NOVEMBRE " DICEMBRE - IL DG GIANCARLO ZENI: "IL 2020 DRAMMATICO, SUBITO UN CALO DEI RICAVI DI 2 MILIARDI E 40 MILIONI” – DOMANI LA MANIFESTAZIONE DEI LAVORATORI ALITALIA DAVANTI AL MINISTERO DELLO SVILUPPO
L’AZIENDA CHE TAMPONA IL PIANETA? CE L'ABBIAMO IN CASA - LA BRESCIANA "COPAN" È STATA QUELLA CHE HANNO CHIAMATO I CINESI QUANDO È SCOPPIATA LA PANDEMIA A WUHAN: PERCHÉ È LA LEADER DELL'ANALISI DEI CAMPIONI - PARADOSSO: È IL CENTRO DELLA GUERRA DI TRACCIAMENTO, NONOSTANTE LA GESTIONE DEL VIRUS DA NOI SIA STATA UN MEZZO DISASTRO - SCOTLAND YARD E FBI, LA STRAGE DEL BATACLAN, APPLE: TUTTI GLI AFFARI CHE VANNO OLTRE IL COVID...
COME DAGO-RIVELATO, IL VERO OBIETTIVO DEL NEO BOSS DI UNICREDIT ANDREA ORCEL È PROVARE A RECUPERARE I RICAVI PERSI DALLA GESTIONE MUSTIER E RIDURRE IL MEGA-DIVARIO CON INTESA SANPAOLO - SOLO NEL 2020 UNICREDIT HA PERSO RICAVI TOTALI PER BEN 1,7 MILIARDI, IL 9% IN MENO DEL 2019. IN DIECI ANNI HA BRUCIATO QUASI 20 MILIARDI, MENTRE INTESA NE HA GUADAGNATI 29. E IN BORSA...
WATT A PIJA' IN QUEL POSTO - LO SAPETE CHE UN DECIMO DEI CONSUMI DOMESTICI VENGONO DA CONGEGNI ELETTRONICI CHE CREDIAMO SPENTI? INVECE MOLTI DISPOSITIVI CON LA SPINA ATTACCATA ENTRANO IN MODALITÀ "IN PAUSA" E CIUCCIANO UN SACCO DI CHILOWATTORA E DI SOLDI - DAL COMPUTER AL TELEFONO, DALLA TV ALLO SPAZZOLINO ELETTRICO: COME RISPARMIARE E FARE UN FAVORE PURE ALL'AMBIENTE
NOMURA IN TEMPURA - IL COLOSSO BANCARIO GIAPPONESE PERDE 2 MILIARDI PER IL COLLASSO DELL’HEDGE FUND AMERICANO “ARCHEGOS CAPITAL MANAGEMENT” E TRACOLLA IN BORSA (-16,3%) - ANCHE LA BANCA SVIZZERA CREDIT SUISSE AMMETTE “PERDITE MOLTO SIGNIFICATIVE”, MA NON QUANTIFICA IL DANNO - “ARCHEGOS” È STATO COSTRETTO DALLE BANCHE CREDITRICI A LIQUIDARE VENERDÌ SCORSO CIRCA 20 MILIARDI DI DOLLARI DI AZIONI