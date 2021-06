INDAGINE SUL SALVATAGGIO FERRARINI E SULLE SCELTE FILO CINESI DI GUALTIERI - C'È UNA CRISI INDUSTRIALE CHE RACCONTA BENE COME UNA SOCIETÀ UN TEMPO FIORE ALL'OCCHIELLO NELLA PRODUZIONE ALIMENTARE SIA FINITA AL CENTRO DI UNA DISPUTA LEGALE PER FRONTEGGIARE UN DEBITO DA 360 MILIONI DI EURO, CON MIGLIAIA DI CREDITORI ALLA FINESTRA. DI MEZZO CI SONO LA POLITICA, GLI INVESTIMENTI SBAGLIATI, MA SOPRATTUTTO IL RISCHIO CHE UN'AZIENDA ITALIANA FINISCA IN MANI STRANIERE. NON SOLO. C'È PERSINO IL RISCHIO DI UN USO DISTORTO DI UNA SOCIETÀ DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA, CIOÈ AMCO CHE IN TEORIA DOVREBBE OCCUPARSI DI GESTIONE E RECUPERO DI CREDITI DETERIORATI