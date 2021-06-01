FLASH! – DAGOSPIA SI CONGRATULA CON ANDREA ORCEL: MAURIZIO BERETTA, RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DEL GRUPPO UNICREDIT, È SULLA STRADA DELL’USCITA DA PIAZZA GAE AULENTI…-
FLASH! – DAGOSPIA SI CONGRATULA CON ANDREA ORCEL: MAURIZIO BERETTA, RESPONSABILE DELLA COMUNICAZIONE DEL GRUPPO UNICREDIT, È SULLA STRADA DELL’USCITA DA PIAZZA GAE AULENTI…-
INDAGINE SUL SALVATAGGIO FERRARINI E SULLE SCELTE FILO CINESI DI GUALTIERI - C'È UNA CRISI INDUSTRIALE CHE RACCONTA BENE COME UNA SOCIETÀ UN TEMPO FIORE ALL'OCCHIELLO NELLA PRODUZIONE ALIMENTARE SIA FINITA AL CENTRO DI UNA DISPUTA LEGALE PER FRONTEGGIARE UN DEBITO DA 360 MILIONI DI EURO, CON MIGLIAIA DI CREDITORI ALLA FINESTRA. DI MEZZO CI SONO LA POLITICA, GLI INVESTIMENTI SBAGLIATI, MA SOPRATTUTTO IL RISCHIO CHE UN'AZIENDA ITALIANA FINISCA IN MANI STRANIERE. NON SOLO. C'È PERSINO IL RISCHIO DI UN USO DISTORTO DI UNA SOCIETÀ DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA, CIOÈ AMCO CHE IN TEORIA DOVREBBE OCCUPARSI DI GESTIONE E RECUPERO DI CREDITI DETERIORATI
LA “SVOLTA GREEN” CI LASCERA’ AL VERDE – LA GRANDE CRISI DELLE MATERIE PRIME COMPLICA LA RIPRESA ECONOMICA - LA PANDEMIA, UNITA ALLA CRISI DEI MICROPROCESSORI, HA FATTO SCHIZZARE ALLE STELLE I PREZZI DEI MATERIALI: IL PETROLIO È AI MASSIMI DA DUE ANNI, NELL’ULTIMO ANNO IL RAME È RINCARATO DI QUASI IL 150%, CON ALLUMINIO E NICKEL AUMENTATI CIRCA DEL 70% - “GLI INVESTIMENTI PUBBLICI IN INFRASTRUTTURE E TRANSIZIONE VERDE MANTERRANNO ALTA LA DOMANDA E I PREZZI”
LA CASA DI “CALTA” - CALTAGIRONE CONTINUA A PERDERE CON I GIORNALI: NEI CONTI DEL 2020 C'È UN ALTRO BUCO DA 44 MILIONI DI EURO. IN TOTALE HA PERSO 400 MILIONI IN DIECI ANNI - A PESARE LA SVALUTAZIONE DEL VALORE DELLE TESTATE, IL TRACOLLO DELLE VENDITE (E QUINDI DEI RICAVI) DEL “MESSAGGERO”. MA “CALTA” NON MOLLA: I GIORNALI SONO PUR SEMPRE STRUMENTO DI POTERE E LE PERDITE UN PICCOLO MALE NECESSARIO A FRONTE DELLA SUA ENORME LIQUIDITÀ (GRAZIE A "GENERALI")
GENERALI ALLA CAMPAGNA D’OLANDA - DOPO AVER CALATO L’ASSO SU CATTOLICA, DONNET PUNTA AL RADDOPPIO E PRESENTA UNA MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER “NN INVESTMENT PARTNERS”, LA SOCIETÀ DI ASSET MANAGEMENT DEL GRUPPO OLANDESE “NN” - L’OPERAZIONE VALE CIRCA 1,5 MILIARDI, MA L’ASTA PER LA SOCIETÀ È MOLTO AFFOLLATA: IN PISTA, OLTRE A DEUTSCHE BANK, ALLIANZ E UBS, C’È ANCHE LA PIÙ GRANDE BANCA ITALIANA, INTESA SANPAOLO