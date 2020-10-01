FLASH! – I GIORNI SAREBBERO CONTATI PER IL PRESIDENTE DELLA BNL, LUIGI ABETE. AL SUO POSTO SI SUSSURRA IL NOME DELL’EX AD DI UBI, VICTOR MASSIAH-
FLASH! – I GIORNI SAREBBERO CONTATI PER IL PRESIDENTE DELLA BNL, LUIGI ABETE. AL SUO POSTO SI SUSSURRA IL NOME DELL’EX AD DI UBI, VICTOR MASSIAH-
PRESIDENZA UNICREDIT – OTTO CANDIDATI MA PER MUSTIER C’È SOLO LUCREZIA REICHLIN. IN QUESTA SCELTA È SOSTENUTO DALLA COMPAGNA CLAUDIA PARZANI, PRESIDENTE DI ALLIANZ SPA, PARTNER DI LINKLATERS, CHE FA LOBBY PER LA FIGLIA DI LUCIANA CASTELLINA – LA PARZANI È MOLTO PREOCCUPATA: REICHLIN ERA VICE PRESIDENTE DI BANCA CARIGE AL SEGUITO DEL SUO AMICO LONDINESE RAFFAELE MICIONE, FINANZIERE COINVOLTO NELL’INCHIESTA SUL PALAZZO DI LONDRA ACQUISTATO DAL VATICANO
ALLA SILICON VALLEY CONVIENE VOTARE TRUMP - I DEMOCRATICI VOGLIONO FARE A PEZZI I GIGANTI DI INTERNET: IL RAPPORTO DELLA COMMISSIONE GIUSTIZIA DECRETA CHE AMAZON, APPLE, FACEBOOK E GOOGLE HANNO ESERCITATO UNA FORMA DI MONOPOLIO. CHIEDONO LA RIFORMA DELLE NORME ANTITRUST E NON ESCLUDONO DI VOLER FARE UNO SPEZZATINO DI QUESTE COMPAGNIE. I REPUBBLICANI CONCORDANO SULLE PRATICHE SCORRETTE MA NON SULLA SOLUZIONE ''SPACCATUTTO''
IL LUSSO COSTA MA E' MEGLIO QUANDO PAGA - VOLKSWAGEN VORREBBE LIBERARSI DI LAMBORGHINI, DUCATI E BUGATTI, TRE STORICI MARCHI CHE IL GIGANTE TEDESCO HA ACQUISITO NEGLI ANNI - LA TRASFORMAZIONE DA COMBUSTIONE A ELETTRICO STA RICHIEDENDO MILIARDI DI EURO DI INVESTIMENTI E POTREBBE COSTRINGERE A VENDERE I GIOIELLI DI FAMIGLIA PER FARE CASSA
CHE SORPRESA, I RICCHI SONO SEMPRE PIÙ RICCHI – IL PATRIMONIO DEI MILIARDARI HA RAGGIUNTO IL LIVELLO PIÙ ALTO DELLA STORIA: 10MILA E 200 MILIARDI DI DOLLARI – NEL MONDO ORA CI SONO 2.189 MILIARDARI, IN CRESCITA RISPETTO AL 2017, QUANDO ERA STATO RAGGIUNTO IL NUOVO RECORD - QUEST’ANNO PER LA PRIMA VOLTA IN CINQUE POSSIEDONO PIÙ DI 100 MILIARDI…
LA PANDEMIA HA DISTRUTTO MOLTE COSE MA POTREBBE RIDARE NUOVA LINFA AL CAPITALISMO FAMILIARE - NON LO DIRESTE, MA LE IMPRESE FAMILIARI RAPPRESENTANO IL 64% DEL PIL AMERICANO. FABIO CORSICO (GRUPPO CALTAGIRONE) NEL SUO NUOVO MANUALE DI GESTIONE SPIEGA COME GOVERNARLE DURANTE L'ERA DIGITALE