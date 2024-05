NEL 2017, L’IMPRENDITORE PORTUALE ALDO SPINELLI, IL PRESIDENTE DEL PORTO DI GENOVA SIGNORINI, IL SINDACO BUCCI E IL PRESIDENTE DELLA REGIONE TOTI VOLANO A GINEVRA, DA GIANLUIGI APONTE, PATRON DELL'IMPERO MSC (70 TERMINAL IN 31 PAESI DEI CINQUE CONTINENTI) CHE HA IL SUO QUARTIER GENERALE A GENOVA, SULL’AEREO PRIVATO DI ALESSANDRO GARRONE

Gli oligarchi del mare

PUNTATA DI “REPORT” DEL 23/01/2023 - Estratti

di Luca Chianca

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

Il porto di Genova è storicamente uno dei principali scali del Mediterraneo. Oggi nel

bacino del porto vecchio sono ormeggiate le numerose navi da crociera, accanto

quelle per il trasporto passeggeri. Poco più in là ci sono i terminal pieni di contenitori.

Tutto è difeso dalla vecchia diga. Ma per far arrivare navi sempre più grandi si è

deciso di costruirne una nuova

LUCA CHIANCA

Analisi costi benefici. In molti sono a dire che sono

MARCO BUCCI – SINDACO DI GENOVA

Una grande perdita di tempo, sulle grandi infrastrutture non ha nessun senso. È la

visione strategica, la visione strategica bisogna avercela

ANDREA MOIZO - GIORNALISTA

Scommettere con i soldi altrui è facile, qui i soldi son tutti pubblici. Quindi il

contribuente avrebbe ragione a chieder conto.

LUCA CHIANCA

Che cosa dice l'analisi costi benefici?

ANDREA MOIZO – GIORNALISTA

É molto discutibile, è davvero una scommessa.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

Una scommessa da 950 milioni di euro per la prima fase e di almeno altri 350 per

completare tutta l'opera. Piero Silva è un ingegnere marittimo, vive in Francia dove

insegna a Parigi e a Caen. All'attivo ha realizzato ben 22 opere portuali in giro per il

mondo. Nel 2021 diventa direttore tecnico della nuova diga, studia il progetto e si

dimette dopo qualche mese.

PIERO SILVA – EX DIRETTORE TECNICO PROJECT MANAGEMENT

CONSULTING RINA PER LA DIGA FORANEA

Quest'opera è un'opera colossale, un'opera che si sviluppa per più di 4 km su una

profondità media superiore ai 40 metri e che arriva ai 50 metri. Questo cosa vuol dire?

Che si costruisce davanti a Genova una diga a rischio di collasso geotecnico alla prima

mareggiata. Questo secondo me non è accettabile.

LUCA CHIANCA

Però nel caso di un cedimento perché il terreno sottostante è più complesso rispetto

alle previsioni lì aumenta il costo dell'opera.

PAOLO EMILIO SIGNORINI - PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA

PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Qualora ci fosse un imprevisto geologico che è dettagliato è chiaro che questo

porterebbe ad un incremento del costo dell'opera

LUCA CHIANCA

Esiste un limite all'aumento dei costi?

PAOLO EMILIO SIGNORINI - PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA

PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

Non esiste per definizione.

LUCA CHIANCA

Ecco lei quanto pensa di spendere per l'opera intera?

PAOLO EMILIO SIGNORINI - PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA

PORTUALE DEL MAR LIGURE OCCIDENTALE

È verosimile che staremo alla fine tra il miliardo e mezzo e i due miliardi

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

Oggi il cerchio di evoluzione delle navi per fare manovra prima di attraccare avviene in

questa zona al centro del porto. Con il nuovo progetto questa operazione verrebbe

spostata poco più in là davanti Calata Bettolo grazie alla demolizione di una parte

della vecchia diga.

LUCA CHIANCA

Questa va tutta via

INGEGNERE AUTORITA' PORTUALE

Questa va tutta via

LUCA CHIANCA

E questa è calata Bettolo, quindi di fronte

INGEGNERE AUTORITA' PORTUALE

Di fronte a questa banchina ci sarà un cerchio di evoluzione di 800 metri per poter

fare evolvere bene le navi

LUCA CHIANCA

Chi ne beneficia di più è Msc.

INGEGNERE AUTORITA' PORTUALE

Diciamo che questa banchina è già bene attrezzata per poter accogliere navi di un

certo tipo.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

Accanto al terminal di Msc c'è quello dell'imprenditore genovese Aldo Spinelli. Quando

arriviamo presso il suo terminal per fare un'intervista programmata il presidente non

c'è.

LUCA CHIANCA

Presidente io sono qui fuori il suo terminal

ALDO SPINELLI – FONDATORE E PRESIDENTE GRUPPO SPINELLI

Eh lo so ma io sono in centro c'ho un po' da fare, ha capito? Con gli avvocati che mi

hanno detto di non fare nessuna dichiarazione.

LUCA CHIANCA

La diga dicono sia un piacere fatto a voi e a Msc.

ALDO SPINELLI – FONDATORE E PRESIDENTE GRUPPO SPINELLI

No, guardi la diga è un piacere fatto a tutta l'Italia. ringraziamo Toti, Signorini e Bucci

Siamo riusciti finalmente a fare quello non aveva mai fatto nessuno.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

Spinelli, il presidente del porto di Genova Signorini, il sindaco Bucci e il Presidente Toti

nel 2017 volano a Ginevra, da Gianluigi Aponte, patron di Msc, sull’aereo privato di

Alessandro Garrone, noto imprenditore genovese.

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA

L'ho trovato francamente comodo e a costo zero per la pubblica amministrazione

quindi…

LUCA CHIANCA

C'è una targa all'autorità portuale di secoli fa in cui si dice non si accettano regali da

nessuno

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA

Ma quello non è un regalo. Io con il comandante Aponte mi sento abbastanza

costantemente

LUCA CHIANCA

Avete discusso della diga in quell'incontro?

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA

No all'epoca a Ginevra della diga non si parlò, si parlò in prospettiva perché Aponte ha

sempre chiesto che la diga di Genova fosse aggiornata come lo chiedeva Spinelli e

come lo chiedevano tutti gli operatori del porto.

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

Che hanno concessioni pubbliche rilasciate dall’autorità portuale di Signorini, voluto

dal presidente Toti, e attraverso le società del gruppo, Aldo Spinelli tra il 2015 e il

2018 ha finanziato per 40mila euro le attività politiche di Toti.

ALDO SPINELLI – FONDATORE E PRESIDENTE GRUPPO SPINELLI

Noi guardi non solo cerchiamo, nel nostro piccolo facciamo beneficienza da tutte le

parti: è giusto che aiutiamo la chiesa, è giusto che aiutiamo il Gaslini, aiutiamo

giornali, televisioni, cerchiamo di fare il nostro dovere

LUCA CHIANCA

Però quando sia aiuta la politica no, ci si aspetta sempre qualcosa in cambio no?

ALDO SPINELLI – FONDATORE E PRESIDENTE GRUPPO SPINELLI

Appunto guardi la politica, quello lì era un progetto come la gronda e come le ferrovie

sono progetti fermi da 10,20 anni era una vergogna

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

E poi c'è il gruppo Aponte che tramite una società controllata ha finanziato il comitato

Giovanni Toti con 10mila euro.

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA

La diga è esattamente un'infrastruttura che serve delle concessioni che portano

ricchezza al nostro territorio

LUCA CHIANCA

E anche a loro anzi, maggiormente

GIOVANNI TOTI – PRESIDENTE REGIONE LIGURIA

E anche a loro e ci mancherebbe altro, nel piano concessorio i terminal di Spinelli, di

Gavio, di Msc non sono state scelte né di Toti, né di Signorini

LUCA CHIANCA FUORI CAMPO

In realtà le ultime concessioni a Spinelli e Msc sono state assegnate proprio da

Signorini, tra il 2018 e il 2022. In Italia Msc ha il suo quartier generale a Genova dove

a ottobre ha comprato anche la storica società Rimorchiatori Mediterranei e la cosa è

stata mal digerita anche dai vicini soci terminalisti come Aldo Spinelli.

LUCA CHIANCA

Ma mi faccia capire un attimino che sta facendo Msc sul territorio

ALDO SPINELLI – FONDATORE E PRESIDENTE GRUPPO SPINELLI

Compra quello che vuole comprare in questo momento gli armatori sono tutti pieni di

soldi perché hanno guadagnato l'ira di dio

PIETRO SPIRITO – ECONOMISTA DEI TRASPORTI

Quest'anno le prime dieci compagnie al mondo nel marittimo faranno 200 miliardi di

dollari di utile.

SIGFRIDO RANUCCI IN STUDIO

Allora centinaia di miliardi di euro di euro o di dollari da investire nel porto sicuro.

Mentre sul futuro del porto più importante d'Italia si è parlato con un viaggio, un volo

privato. MSC conferma ci dice che sono state presentate le prospettive di sviluppo del

porto di Genova e in tale contesto si è sicuramente parlato anche della diga come un

progetto di valenza strategica per la città e l'intera portualità genovese.

Tutto vero. Ma a che prezzo? Perché potrebbe scombinare un intero ecosistema. Ora MSC in

Italia, oltre i terminal di Genova, controlla anche quelli di Gioia Tauro. Poi, attraverso

la società Marinvest, controlla il Terminal intermodale di Venezia, due dei principali

terminal del porto di Napoli, La Spezia, i terminal di Civitavecchia, Catania e Brindisi.

MSC controlla 70 terminal in 31 paesi dei cinque continenti attraverso il braccio

logistico Medlog, presente in 70 paesi e anche tra i maggiori fornitori di servizi logistici

al mondo marittimi di trasporto e anche quelli su terra. Possiede alcune delle principali

agenzie di viaggio italiane tramite la Bluevacanze e controlla la Going, e la Cisalpina

Tours che è quella che poi cura anche le trasferte di noi giornalisti Rai qualche

problema ce l'ha creato anche dopo il covid.

E poi noi non possiamo far altro che rallegrarci con Gianluigi Aponte per il suo successo imprenditoriale. Però, insomma, ha conquistato il mercato del commercio globale. L'alternativa è la Cina, che sta

utilizzando come passepartout enormi container, le grandi navi. Insomma, ci troviamo

in mezzo ad un oligopolio che significa che se vuoi avere la merce, cibo o medicinali

con loro devi trattare. Stabiliscono il prezzo, i tempi e anche le modalità. Ora, se non

vogliamo finire stritolati dall'uno o dall'altra, insomma, qualche regola forse bisognerà

anche metterla.

