PAURA E DELIRIO A TWITTER – DOPO AVER LICENZIATO METÀ DEI 7.500 DIPENDENTI, MUSK HA FATTO SAPERE AI LAVORATORI RIMASTI CHE IL SOCIAL NETWORK AL MOMENTO NON HA LA LIQUIDITÀ NECESSARIA PER SOPRAVVIVERE, HA UN FLUSSO DI CASSA IN NEGATIVO DI DIVERSI MILIARDI DI DOLLARI ED È SULL’ORLO DELLA BANCAROTTA – IL “NEW YORK TIMES”: “MUSK È SOTTO PRESSIONE PER AVER PAGATO 44 MILIARDI DI DOLLARI PER UNA SOCIETA’ CHE HA PERSO SOLDI PER 8 DEGLI ULTIMI 10 ANNI. E PER L’ACQUISIZIONE ORA DEVE PAGARE 1 MILIARDO DI DOLLARI DI INTERESSI ALL’ANNO…”