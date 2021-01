IL GIOCO È BELLO QUANDO DURA (IL) TORO – I ROBIN HOOD DELLA FINANZA? SECONDO FUBINI RUBANO AI RICCHI PER DARE AI...RICCHI! “LE TRADING APP NON SONO IL RISCATTO DEI PICCOLI SUI TITANI DI WALL STREET, MA L'OPPOSTO: UN SISTEMA BEN DISSIMULATO PER ASPIRARE SOLDI DAL BASSO DELLA SCALA SOCIALE VERSO L'ALTO. CHI CREDETE CHE FORNISCA IL LORO MAGAZZINO DI OPZIONI, DERIVATI E I SOLDI PER INVESTIRE IN LEVA CHE POI QUELLI VI PRESTANO AL 6% O AL 7%?” – INTANTO WALL STREET OGGI PERDE, MA IL TITOLO DI "GAMESTOP" È CRESCIUTO DEL 74,5%

1 – WALL STREET ACCENTUA PERDITE A -2%, MA GAMESTOP +74,5%

(ANSA) - NEW YORK, 29 GEN - Wall Street accentua le perdite. Il Dow Jones perde il 2,01% a 29.983,57 punti, il Nasdaq cede il 2,12% a 13.054,96 punti mentre lo S&P 500 lascia sul terreno il 2,09% a 3.708,32 punti. Gamestop invece sale il 74,53%. (ANSA).

Dal profilo Twitter di Federico Fubini

@AOC che critica #Robinhood perché non lascia comprare #GameStop ai piccoli investitori è l'ultimo nonsense di un sistema impazzito. Comprare #GameStop oggi è come spendere 4 m. euro per 20mq a Tor Bella Monaca ("per far perdere gli speculatori") e volerci anche fare dei soldi

FEDERICO FUBINI

Le trading app come #RobinHood o #eToro usano le commissioni zero sul trading azionario come specchietto per gonzi. In realtà sono molto costose su derivati, leva finanziaria, trading di crypotovalute (dove indirizzano gran parte degli utilizzatori)

Le trading app come #RobinHood o #eToro non sono il riscatto dei piccoli sui titani di Wall Street o gli hedge fund, ma l'opposto: un sistema ben dissimulato per aspirare soldi dal basso della scala sociale verso l'alto. Dai piccoli risparmiatori a #WallStreet. Perché? Semplice..

MEME SUL RALLY IN BORSA DI GAMESTOP

Chi credete che fornisca a #RobinHood o #eToro il loro magazzino di opzioni, derivati e i soldi per investire in leva che poi quelli vi prestano al 6% o al 7% (quando loro si finanziano allo 0%)? I fornitori dietro le app sono le grandi banche di Wall Street e gli hedge fund

roaring kitty

