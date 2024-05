Estratto da Federico Garau per www.ilgiornale.it

Nuovo duro colpo per Chiara Ferragni, che vede interrompersi anche la lunga collaborazione professionale in essere con Pantene. La celebre azienda svizzera di shampoo e prodotti per capelli ha scelto di non rinnovare la propria partnership con l'influencer […], affidando il compito di prendere il suo posto alla modella Havi Mond, che in tanti ritengono essere molto somigliante alla precedente testimonial.

[…] La notizia non arriva proprio come un fulmine a ciel sereno, dato che già da tempo la Ferragni era sparita dagli spot televisivi della Pantene, con cui evidentemente il rapporto si era incrinato dopo lo scandalo […] "pandoro gate". Ora […] è arrivata l'ufficialità della separazione […], visto che l'azienda ha avviato la sua nuova campagna pubblicitaria affidandone l'immagine a una "nuova" bionda. […]

[…] Tra le prime a documentare sui social il cambio di guardia definitivo come testimonial della Pantene è Selvaggia Lucarelli, che ha caricato le immagini di Havi Mond sulle sue pagine social.

Della 40enne modella israeliana, che nella sua lunga carriera ha collaborato con alcuni dei brand di moda più prestigiosi, come Calvin Klein, Ralph Lauren, Chanel, Yves Saint Laurent, French Connection e Armani Jeans, in tanti hanno notato la grande somiglianza con l'influencer […]: somiglianza che ha scatenato reazioni di vario genere tra gli internauti, i quali hanno ironizzato sostenendo che la celebre azienda di prodotti per capelli abbia deciso di optare per una "sosia più economica" e comunque di certo "meno problematica" della Ferragni. […]

