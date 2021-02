17 feb 2021 16:40

IGNORARE LE SALE DA GIOCO È UN AZZARDO - PER COLPA DELLA PANDEMIA IL COMPARTO HA SUBITO UN TRACOLLO ECONOMICO: LE ENTRATE ERARIALI SONO CALATE DI CIRCA 4,5 MILIARDI NEL 2020, CON I CENTRI FERMI DA SETTE MESI - IL SETTORE DÀ LAVORO A 150 MILA PERSONE CHE CON L'INDOTTO ARRIVANO A 400 MILA: A MILANO E ROMA SCENDERANNO IN PIAZZA PER PROTESTARE - ANCHE PERCHÉ IN ASSENZA DEL GIOCO LEGALE, ARRIVANO LE MAFIE CHE SE NE APPROFITTANO CON QUELLO ILLEGALE