LA BATTAGLIA PER GENERALI SECONDO “FINANCIAL TIMES” – LA STORIA DI DUE IMPRENDITORI ITALIANI, ARRIVATI ALLE ULTIME BATTUTE DELLO LORO VITA, INFEROCITI PERCHÉ SCOPRONO DI COLPO CHE CON I LORO MILIARDI RIESCONO A COMPRARE TUTTO MA NON IL “POTERE”. E PUR NON AVENDO UN PIANO INDUSTRIALE E UNA GOVERNANCE DA PROPORRE AI SOCI DEL LEONE DI TRIESTE, ALTERNATIVI A NAGEL-DONNET, I DUE ARZILLI VECCHIETTI NON SI ARRENDONO: È IN BALLO LA LORO REPUTAZIONE E IL LORO ORGOGLIO...