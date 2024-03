PER “BYTEDANCE” CI SONO 16 MILIARDI DI MOTIVI PER CUI È UN PROBLEMA SE TIKTOK VENISSE BLOCCATO NEGLI STATI UNITI – LA SOCIETÀ CINESE CHE POSSIEDE L’APP, SOLO DALL’UTILIZZO DEGLI UTENTI AMERICANI, HA OTTENUTO 16 MILIARDI DI DOLLARI DI RICAVI - IL “FINANCIAL TIMES” FA I CONTI IN TASCA ALLA SOCIETÀ DI PECHINO DOPO CHE LA CAMERA STATUNITENSE HA APPROVATO UNA LEGGE (CHE DOVRA' PASSARE PER IL SENATO) CHE IMPONE A BYTEDANCE DI VENDERE A CAPITALI ESTERI...

(ANSA) - TikTok ha raggiunto la cifra record di 16 miliardi di dollari di ricavi negli Stati Uniti nel 2023. A fare i conti è il Financial Times secondo il quale ByteDance, la società cinese a cui fa capo la popolare app, è in corsa per superare Meta come il maggiore social media per ricavi.

Le indiscrezioni del quotidiano della City arrivano dopo il via libera della Camera americana a un possibile blocco di TikTok nel caso in cui ByteDance non cedesse la proprietà dell'app nell'arco di sei mesi. Per acquistare TikTok l'ex segretario al Tesoro americano, Steve Mnuchin, sta lavorando alla creazione di una cordata americana.

