1 ago 2020 17:59

“CATTOLICA” MA NON ORTODOSSA – LA FINANZA HA EFFETTUATO UNA PERQUISIZIONE NELLA SEDE DEL GRUPPO ASSICURATIVO: INDAGATI IL PRESIDENTE DEL CDA BEDONI, IL DG CARLO FERRARESI E IL SEGRETARIO ALESSANDRO LAI - L’ACCUSA È ILLECITA INTERFERENZA SULLE ASSEMBLEE DELL’APRILE 2019, QUANDO C’ERA ANCORA MINALI ED ERA STATA PRESENTATA UNA SOLA LISTA PER LE NOMINE, A QUELLE DI GIUGNO 2020 E QUELLA DI IERI SULLA TRASFORMAZIONE IN SPA…