PER FORTUNA CHE VEDERE LA SERIE A AVREBBE DOVUTO "COSTARE MENO" - VI RICORDATE LE ROBOANTI DICHIARAZIONI DELL'EX AD DI DAZN, VERONICA DIQUATTRO? SONO PASSATI 14 MESI E OGGI LA PIATTAFORMA HA RADDOPPIATO IL PREZZO DELL'ABBONAMENTO RISPETTO ALL'OFFERTA DELLO SCORSO AGOSTO PER CHI VUOLE GUARDARE LE PARTITE SU DUE DISPOSITIVI IN CONTEMPORANEA E A DISTANZA - LA DECISIONE HA FATTO INCAZZARE TUTTI: I TIFOSI, IL CODACONS E LA POLITICA - MORALE DELLA FAVA: IN ITALIA NON SI PROTESTA PER L'AUMENTO DEL COSTO DEL CIBO, CI SI INCAZZA PER IL PALLONE...