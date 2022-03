24 mar 2022 17:55

“IL GAS IN RUBLI È UNA VIOLAZIONE CONTRATTUALE” - MARIO DRAGHI A BRUXELLES INTERVIENE SULLA PRETESA DI PUTIN DI RICEVERE PAGAMENTI IN VALUTA RUSSA, E PIÙ IN GENERALE SULLA DIPENDENZA ENERGETICA DA MOSCA: “L’UE VUOLE DIVENTARE INDIPENDENTE. IL MERCATO FUNZIONA MALE, I PREZZI SONO SPECULATIVI, MA DI MISURE SPECIFICHE NON SI È DISCUSSO” - “DOBBIAMO ESSERE FERMI E PROATTIVI CON LE SANZIONI. DOBBIAMO CERCARE DISPERATAMENTE LA PACE”