"ITA FALLIRÀ SENZA LA FUSIONE CON LUFTHANSA" – MICHAEL O' LEARY, CEO DI RYANAIR

SPOHR, ATTESO OK DA BRUXELLES A ITA-LUFTHANSA IN ESTATE

(ANSA) - "Ci aspettiamo una decisione positiva su Ita da parte della Commissione europea in estate". Lo ha detto l'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Spohr, all'assemblea annuale degli azionisti, spiegando che "tutti beneficeranno da questa fusione: i consumatori avranno più scelta e più collegamenti, Ita potrà diventare redditizia come membro del nostro gruppo, ci sarà più competizione nel mercato italiano e Lufthansa avrà un miglior accesso al mercato italiano che per noi è molto importante".

MEF, PRESENTATE INTEGRAZIONI PER OPERAZIONE ITA-LUFTHANSA

(ANSA) - L'azionista di Ita Airways ha presentato insieme con Lufthansa DLH le integrazioni alle remedies secondo le richieste della stessa commissione concorrenza e nei tempi previsti per rispettare la scadenza del 13 giugno. Lo comunica il Mef.

ITA: UE CONFERMA PROROGA AL 4/7 SU OPERAZIONE LUFTHANSA, NO COMMENT SU ULTERIORI SLITTAMENTI

(Adnkronos) - Sulla fusione Ita-Lufthansa "c'è un'indagine in corso. Effettivamente possiamo confermare che le parti ci hanno presentato degli impegni rivisti per affrontare" le preoccupazioni per la concorrenza elencate dalla Commissione.

Ora quindi il prossimo passo è che andremo a valutarli e in effetti la scadenza per prendere una decisione è stata prorogata di 15 giorni lavorativi. Ora è il 4 luglio 2024". Lo conferma la portavoce della Commissione Europea Veerle Nuyts, durante il briefing con la stampa a Bruxelles. I portavoce non hanno risposto alla domanda se sia possibile un ulteriore slittamento dei tempi dell'indagine oltre il 4 luglio: "La decisione è stata rinviata alla luce dei rimedi presentati dalle parti. Normalmente non facciamo commenti sulla possibilità di rinvii ulteriori. L'indagine è in corso", ha concluso la vice portavoce capo Arianna Podestà.

UE, 'VALUTEREMO ATTENTAMENTE NUOVI IMPEGNI ITA-LUFTHANSA'

(ANSA) - L'Ue "valuterà attentamente" i nuovi impegni presentati da Lufthansa e dal Mef "volti a risolvere i problemi preliminari di concorrenza" rilevati per le nozze tra il colosso dei cieli tedesco e Ita. Lo fa sapere una portavoce della Commissione Ue. Bruxelles avvierà ora il market test, una simulazione di mercato per esaminare se gli impegni proposti rispondono alle richieste volte a scongiurare distorsioni della concorrenza. Sotto la lente Ue vi sono in particolare 39 rotte a corto e lungo raggio che collegano l'Italia con l'Europa centrale, gli Usa, il Canada e Giappone; e il rischio di posizione dominante nello scalo di Linate.

LUFTHANSA, A UE OFFERTA SU ITA SIGNIFICATIVAMENTE MIGLIORATA

(ANSA) - "Il 6 maggio Lufthansa ha presentato alla Commissione europea un'offerta correttiva significativamente migliorata nell'ambito dell'indagine di Fase II dell'autorità sulla proposta acquisizione di Ita". Così Lufthansa in una nota. "Il pacchetto rivisto affronta i timori della Commissione sulle rotte a corto e lungo raggio, nonché su una concentrazione all'aeroporto di Milano Linate", spiega il gruppo tedesco, aggiungendo che "la scadenza per la decisione della Commissione sulla revisione è stata automaticamente spostato al 4 luglio."

TURICCHI, 'ITA-LUFTHANSA, NON C'È SLITTAMENTO DECISIONE'

(ANSA) - "Non c'è uno slittamento, abbiamo presentato i remedies e questi saranno valutati e analizzati nei tempi previsti" ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente Ita Airways, commentando l'annuncio da parte della Commissione Europea sullo slittamento al 4 luglio per il verdetto finale dell'Ue su Ita-Lufthansa.

"Quella del 4 luglio è la scadenza massima, ma non vuol dire che il verdetto non possa arrivare prima, anche prima delle elezioni europee", ha continuato Turicchi a margine della presentazione della tecnologia full biometric per accedere ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco di Linate, primo aeroporto a utilizzare questo sistema di sicurezza. "Io sono ottimista, vedo sempre il bicchiere mezzo pieno".

TURICCHI, 'ITA PRODUCE CASSA, AVREMO UTILE DI ESERCIZIO'

(ANSA) - "Ita non brucia cassa, produce cassa. Ita sta facendo numeri importanti e riteniamo quest'anno di poter avere l'utile a livello di bilancio, l'anno scorso abbiamo ottenuto l'utile operativo e ora avremo utile di esercizio". Lo ha dichiarato Antonino Turicchi, presidente Ita Airways, a margine della presentazione della tecnologia full biometric per accedere ai controlli di sicurezza e ai gate di imbarco di Linate, primo aeroporto a utilizzare questo sistema di sicurezza.

O'LEARY, 'SLOT ITA-LUFTHANSA A CONDOR? FAREMO CAUSA ALL'UE'

(ANSA) - "Condor è soltanto un braccio di Lufthansa" e se gli slot di Ita-Lufthansa saranno ceduti alla compagnia charter tedesca come parte degli impegni di Francoforte per ottenere il via libera alle nozze con la newco italiana, Ryanair è pronta a fare ricorso alla Corte di giustizia europea.

Lo ha detto il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, parlando a un gruppo ristretto di giornalisti, tra cui l'ANSA, a Bruxelles. "Questo è il modo in cui i tedeschi pensano di fare la concorrenza", ha attaccato il manager irlandese, aggiungendo che "Lufthansa è un grande monopolio sostenuto dal governo" di Berlino. "Pensiamo che la fusione" tra Lufthansa e Ita "debba essere approvata" dall'Ue, ma con "seri rimedi per la concorrenza", ha evidenziato O'Leary, sottolineando che la soluzione deve essere "credibile".

O'LEARY, 'ITA FALLIRÀ SENZA LA FUSIONE CON LUFTHANSA'

(ANSA) - "L'unica via d'uscita per il futuro" di Ita "è come succursale di Lufthansa, altrimenti andrà in bancarotta e scomparirà". Lo ha detto il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, parlando a un gruppo ristretto di testate internazionali, tra cui l'ANSA, a Bruxelles. "Lufthansa utilizzerà" l'operazione con la newco sorta dalle ceneri di Alitalia "solo per far arrivare i passeggeri italiani negli hub di Monaco e Francoforte, quindi non farà molto né per il turismo né per i consumatori italiani", ha ribadito l'amministratore delegato della low cost irlandese. Al contrario, ha aggiunto, "Ryanair continua a crescere fortemente in Italia" ed è pronta a garantire "sempre più concorrenza".

O'LEARY, NODO CONCORRENZA PER ITA-LUFTHANSA, CEDANO SLOT

(ANSA) - "La soluzione" per un via libera equo della Commissione europea alle nozze tra Ita e Lufthansa è "semplice: dovrebbe esserci un passaggio" di slot "a Easyjet a Milano-Linate" e "a Ryanair a Roma-Fiumicino. Solo così avremo una vera concorrenza".

Lo ha detto il ceo di Ryanair, Michael O'Leary, a un gruppo ristretto di giornalisti a Bruxelles, sottolineando che la decisione sull'operazione rappresenta una "sfida per l'Ue". La quota di slot da cedere da parte delle due compagnie, ha ribadito l'amministratore delegato della low cost irlandese, dovrebbe essere "del 30%" in entrambi gli scali.

Il manager irlandese ha puntualizzato che al momento non sono in corso trattative con Francoforte per la cessione degli slot a Ryanair. "Lufthansa non ce ne ha parlato e le ultime persone a cui vogliono distribuire gli slot siamo noi", ha detto illustrando la soluzione che, a suo parere, dovrebbe realizzarsi affinché le nozze tra Ita e Lufthansa non creino distorsioni di mercato.

"Saremmo certamente interessati" agli slot a Fiumicino, ha evidenziato O'Leary, aggiungendo che "se gli slot andranno a qualcuno di credibile" - e non ai gruppi tedeschi Condor o Tui, considerati dal ceo come "marionette" di Lufthansa -, Ryanair accetterà la decisione. "Vogliamo che la fusione" tra Ita e Lufthansa sia "approvata, ma con "seri rimedi alla concorrenza", ha ribadito l'amministratore delegato.